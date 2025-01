Le cours de l’or franchit un nouveau sommet au Vietnam

Au cours de la séance du week-end, les prix étaient cotés à 84,8 millions de dôngs et 86,8 millions de dôngs le tael à la vente et à l’achat, contre le niveau de 82,2 millions de dôngs et 84,2 millions de dôngs lors de la séance du 1er janvier. Ce niveau devrait se maintenir tout au long de cette semaine.

Photo : VNA/CVN

Le lingot d’or affichait 86,8 millions de dôngs le tael chez les compagnies telles que la Compagnie de joaillerie de Sai Gon (SJC), la Sarl des bijoux et pierres précieuses Bao Tin Minh Châu, Doji Group et la Compagnie par actions d’investissement dans l’or Phu Quy.

Parallèlement à cette tendance à la hausse, les prix des bagues en or ont augmenté d’environ 400.000 à 500.000 dôngs le tael. Bao Tin Minh Châu a coté ses bagues en or Dragon de Thang Long à 85,5 millions de dôngs à l’achat et à 86,9 millions de dôngs à la vente le 12 janvier. Cela représente une augmentation de 400.000 dôngs le tael à l’achat et de 500.000 dôngs le tael à la vente par rapport au matin du 11 janvier. L’écart de prix d’achat-vente est de 1,4 million de dôngs le tael.

Les prix de l’or sur le marché intérieur ont maintenant connu quatre fortes hausses consécutives, poussant les prix des lingots d’or et des bijoux à leurs plus hauts niveaux en un mois.

À l’échelle mondiale, l’or a terminé la semaine sur une trajectoire ascendante, gagnant environ 2%. Le prix mondial de l’or a atteint 2.690 USD l’once, soit l’équivalent de 84,42 millions de dôngs le tael (taxes et frais compris).

Cela représente une hausse de 1,46 million de dôngs le tael par rapport à la semaine précédente. Les prix de l’or ont augmenté malgré la pression à la baisse exercée par la hausse des rendements des bons du Trésor américain et le renforcement continu du billet vert.

VNA/CVN