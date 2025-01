Hô Chi Minh-Ville : la rue florale Nguyên Huê ouvrira ses portes le 27 janvier

Photo : SG/CVN

Dans la soirée du 7 janvier à Hô Chi Minh-Ville, lors de la conférence de presse annonçant l’aménagement de la rue florale Nguyên Huê pour le Têt du Serpent 2025, le directeur général du Groupe Saigontourist, Truong Duc Hùng, a déclaré que l'événement de cette année mettra en vedette un grand volume de fleurs, estimé à 109.000 paniers et pots de fleurs de toutes sortes.

"2025 est une année spéciale marquée par de nombreux événements nationaux importants, tels que le 95e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, le 80e de la fondation de la République socialiste du Vietnam, et le 50e de la libération du Sud et la Réunification du pays. Par conséquent, afin de transmettre le message de la célébration du Nouvel An lunaire et d'ouvrir les événements importants de 2025, la zone du monument du Président Hô Chi Minh sera conçue de manière solennelle, significative, majestueuse et chaleureuse. La grande scène d'ouverture, à l'entrée de la rue florale Nguyên Huê, mettra en scène une +Danse de l’unité du pays+, un chant de triomphe majestueux et héroïque, marquant l'entrée dans la nouvelle ère pour la patrie vietnamienne, une ère de "prospérité et de bonheur dans la paix", a déclaré Truong Duc Hùng.

Depuis sa première édition en 2004, organisée par Saigontourist, la rue florale Nguyên Huê est devenue un symbole culturel des fêtes du Têt traditionnel à Hô Chi Minh-Ville.

Celle du Têt traditionnel du Serpent 2025 sera divisée en trois segments : "Réunification", "Transformation" et "Développement". Ces segments illustreront les voyages historiques du peuple vietnamien, qui a surmonté les épreuves, les sacrifices et les pertes pour chanter toujours la chanson de la solidarité en faveur de l'indépendance, de la réunification du pays et du développement durable. Après 50 ans de développement, le Vietnam entre avec confiance dans une nouvelle ère, une ère de progrès et de développement fort pour le peuple vietnamien.

Des mascottes impressionnantes

Le Têt traditionnel de cette année étant sous le signe du Serpent, la mascotte de la rue florale 2025 sera conçue pour représenter un couple de serpents impressionnants et gracieux, nommé “Kim Ty” et “Ngân Ty” (serpent d’or et serpent d’argent).

Ce couple de serpents sera différent en apparence et taille de celui de l'année du Serpent 2013. Le Ngân Ty (serpent femelle) mesurera 25 m de long, le Kim Ty (serpent mâle) 42 m. Ces deux serpents se courberont en trois boucles entrelacées, formant un modèle de plus de 11 mètres de large et une hauteur de plus de 6 mètres. Ils seront fabriqués à 70% à partir de matériaux respectueux de l'environnement. Les yeux, d'un diamètre de 10 cm, constitueront un point fort de la mascotte de cette année, apportant une âme à ces figures emblématiques.

De nombreux points forts intéressants

Sous le thème "Les gouttes de printemps", l'aménagement grand spectacle occupera presque toute la largeur de la rue florale. Cette disposition, déjà utilisée avec succès ces dernières années, permettra aux visiteurs d'apprécier l'art de la manipulation et les arts visuels à l'extérieur et à l'intérieur de la rue florale.

La rue florale de cette année comptera environ 90 mascottes de serpents, présentées dans une variété de couleurs et de formes. La majorité d'entre elles seront concentrées derrière la porte d'accueil. Ce sera également l'occasion de découvrir des "bébés serpents" aux formes mignonnes et aux têtes mobiles, dans des spectacles tels que "la fête des serpents" ou "la campagne des serpents".

Le thème "Danse pour célébrer le printemps" comprendra des spectacles représentant des images stylisées de forêts, avec des canopées façonnées en acier, mousse et bambous peints en alternance entre vert foncé et vert clair. Ces spectacles seront parsemés de boules lumineuses de différentes tailles, créant un espace magique, particulièrement saisissant la nuit, lorsque la ville s'illuminera.

Un petit spectacle célébrera les principales fêtes du pays en 2025, avec pour thème "Célébration du 50e anniversaire de la réunification du pays", créant des couleurs vibrantes grâce à des fleurs éclatantes de toutes sortes. L'image de la rame de métro marquera également la première année de sa mise en service, symbolisant une nouvelle étape pour Hô Chi Minh-Ville.

Le robot Bông, "fort et gracieux", sera vêtu de fleurs immortelles (Xerochrysum bracteatum) et aura un visage en forme d'écran LED avec une expression joyeuse et un sourire éclatant, adressant des salutations pour le Nouvel An à tous les visiteurs.

La rue florale Nguyên Huê 2025 continuera de bénéficier de la participation enthousiaste des consulats généraux à Hô Chi Minh-Ville (États-Unis, Pays-Bas, Laos, Italie, Indonésie, République de Corée, Russie, Chine, Thaïlande et Royaume-Uni), ainsi que de l'hôtel Rex Saigon, représentant le Groupe Saigontourist. Ces partenaires organiseront des stands pour présenter la beauté du Têt traditionnel vietnamien.

Avec une diversité de conceptions, d'images et de caractéristiques culturelles traditionnelles, chaque pays participant mettra en avant ses traits culturels uniques, promettant d'offrir aux visiteurs de nombreuses découvertes intéressantes et uniques.

Tân Dat/CVN