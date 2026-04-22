Tesla attendu au tournant sur le déploiement des véhicules autonomes, entre autres

Le spécialiste américain des véhicules électriques Tesla, qui va publier mercredi 22 avril ses résultats du premier trimestre, va devoir rassurer les marchés concernant ses progrès en matière d'autonomie des véhicules sans supervision et ses projets à court terme.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Tesla approche des 10 milliards de miles (16 milliards de kilomètres, ndlr) parcourus avec le FSD", mode de conduite autonome, ont relevé récemment les analystes de Morgan Stanley dans une note.

"Ce seuil symbolique renforce l'avance de Tesla dans l'autonomie mais avec, (en 2026,) un doublement des dépenses d'investissement et un flux de liquidités qui devrait devenir négatif, les investisseurs vont avoir besoin d'éléments plus probants sur le fait que l'autonomie sans supervision est toute proche, pour pouvoir soutenir la valorisation boursière", ont-ils prévenu.

À la clôture mardi 21 avril, Tesla valait près de 1.500 milliards de dollars à la Bourse de New York.

Les analystes de Wedbush considèrent depuis plusieurs mois que l'autonomie et l'intelligence artificielle pourraient générer, à elles seules, 1.000 milliards de dollars supplémentaires de capitalisation.

Dans une note mardi, ils ont énuméré les sujets sur lesquels le patron du groupe, le multimilliardaire Elon Musk, va devoir s'expliquer. Une liste qui, en réalité, s'allonge depuis plusieurs mois.

Côté produits, les analystes réclament des détails sur les projets IA puisque qu'environ 20 milliards de dollars d'investissements sont programmés pour 2026, un point sur le tant attendu Cybercab - véhicule qui doit effectuer le service de robotaxi -, l'expansion de ce service de taxi sans chauffeur, la production de Semi - camion électrique en test sur les routes -, mais aussi le robot humanoïde Optimus ou l'avenir des chaînes d'assemblage des Model S et X, dont la production s'arrête.

Ils veulent aussi dissiper le flou autour de l'investissement récent de 2 milliards de dollars de Tesla dans xAI, société d'intelligence artificielle ayant englobé le réseau social X (ex-Twitter) en mars 2025, avant que le nouvel ensemble soit racheté par SpaceX en février. Certains évoquent une future absorption de Tesla.

Dépassé par BYD

L'homme le plus riche du monde est actionnaire de référence de toutes ces entreprises. Il compte mener prochainement la plus grosse introduction en Bourse jamais réalisée, en cotant SpaceX à New York.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

Il a promis fin janvier une "ère d'abondance" après une année 2025 difficile marquée par sa proximité avec le président américain Donald Trump et par la disparition d'avantages à l'achat de véhicules électriques aux États-Unis.

Certaines voix déplorent que son intérêt croissant pour la robotique, l'autonomie et l'IA - il vient aussi de lancer la construction d'une usine de puces, terafab -, ainsi que le stockage énergétique, se faisait au détriment, selon elles, de l'activité historique de Tesla : la construction automobile.

En la matière, l'entreprise s'est fait ravir sa place historique de numéro un mondial des véhicules tout électriques par le groupe chinois BYD, qui en a vendu 2,26 millions (+28,41% sur un an) contre 1,64 million pour Tesla (-8,38%).

La marque souffre également d'une gamme défraîchie.

Le dernier véhicule grand public, le Model Y, est sorti en 2020; le pick-up à la silhouette futuriste Cybertruck, sorti fin 2023, a fait un flop; le véhicule bon marché qui devait être une création n'est finalement qu'une version édulcorée des populaires Model 3 et Model Y, et le modèle sportif Roadster de nouvelle génération se fait toujours attendre.

Au premier trimestre, Tesla a livré un peu plus de 358.000 véhicules dans le monde mais n'a pas atteint le consensus de Factset (381.000), ni même le sien (365.645). Et il a fabriqué 50.000 véhicules en trop, qu'il va falloir écouler.

Les analystes de JPMorgan ont abaissé leurs attentes après cette publication, notamment face au "record d'invendus", et ont "conseillé aux investisseurs d'approcher les actions Tesla avec un niveau élevé de prudence".

Concernant les résultats du trimestre, attendus après la fermeture de Wall Street mercredi, le consensus de Factset ressort à 22,27 milliards pour le chiffre d'affaires (contre 19,33 milliards un an plus tôt) et un bénéfice net de 1,30 milliard (contre 934 millions).

Celui réalisé par Tesla anticipe respectivement 21,42 milliards et 584 millions de dollars.

AFP/VNA/CVN







