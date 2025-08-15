Préparatifs pour le 80e anniversaire de la Révolution d'Août et la Fête nationale

Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et chargé de la permanence du Secrétariat du Parti, a affirmé que les préparatifs pour le 80 e anniversaire de la Révolution d'Août et la Fête nationale constituent une tâche politique particulièrement importante, revêtant une profonde signification historique, politique et d'unité nationale.

Photo : VNA/CVN

Présidant une réunion du comité central de pilotage des célébrations des grandes fêtes nationales et des événements historiques importants pour 2023-2025 à Hanoï le 15 août, Trân Câm Tu a exhorté les autorités de Hanoï et les organismes concernés à faire preuve d'un sens aigu des responsabilités, à travailler sans délai et à se coordonner étroitement avec le comité de pilotage pour mener à bien toutes les tâches assignées, afin de garantir le succès, la sécurité absolue et l'absence d'erreurs lors de l'événement.

Il a souligné la nécessité de définir clairement les responsabilités de chaque organisme et unité. Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le ministère de la Défense, le ministère de la Police et Hanoï doivent finaliser rapidement un scénario détaillé pour le défilé, bien organisé, grandiose et capable d'inspirer le patriotisme et la fierté nationale.

Concernant le protocole et la logistique, Trân Câm Tu a appelé à des préparatifs méticuleux, de la mise en place de sièges dignes pour les invités et de la distribution de rafraîchissements à l'accueil des chefs d'État et des invités étrangers. Hanoï doit travailler en étroite collaboration avec le Bureau du Comité central du Parti, le ministère des Affaires étrangères et les autres unités concernées pour finaliser un protocole unifié et un plan diplomatique à soumettre au Bureau politique et au Secrétariat d'ici une semaine, a-t-il déclaré.

Selon les informations recueillies lors de la réunion, les projets commémoratifs sont en cours d'achèvement dans les plus brefs délais. De nombreuses œuvres culturelles et artistiques à forte valeur éducative ont été soigneusement préparées. Les événements commémoratifs, le défilé militaire, la marche et les programmes artistiques spéciaux ont été minutieusement planifiés afin de garantir une large participation du public. Le travail de communication et d'éducation a été intensifié par le biais de publications, de films et de reportages, créant une atmosphère dynamique qui renforce la confiance du public envers le Parti et l'État.

Cependant, des défis subsistent, car les préparatifs coïncident avec la restructuration organisationnelle des localités, des agences et des unités, la mise en place d'administrations locales à deux niveaux et l'organisation des congrès du Parti à tous les échelons pour la période 2025-2030. Dans certaines localités, la mise en œuvre des directives centrales sur les célébrations et la communication a été lente. Les zones reculées et montagneuses, mal desservies par les transports et l'accès à Internet, rencontrent des difficultés pour organiser des activités culturelles et de communication.

Vu Thu Hà, vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, a déclaré que la capitale mobilisait toutes les ressources pour que cet anniversaire soit célébré solennellement, en toute sécurité et de manière significative. La ville a mené à bien trois missions principales et en met actuellement en œuvre huit en coordination avec les agences centrales, a-t-elle ajouté.

Les préparatifs du défilé et de la marche ont été menés avec minutie et méthode. Les tribunes, les décorations et les écrans LED sont en cours d'installation pour respecter les délais, a déclaré la responsable, soulignant que la sécurité des tribunes pour les dizaines de milliers de participants reste la priorité absolue.

