De nombreux spectacles artistiques seront organisés pour le 80e anniversaire de la Fête nationale

Les célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août) et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) se préparent à travers le pays avec une série de spectacles artistiques grandioses et significatifs.

Photo : Comité d'organisation/CVN

Ces activités contribuent à mettre en valeur les valeurs historiques et culturelles, à éveiller l'amour de la Patrie et la fierté nationale, et à renforcer l'esprit d'unité du peuple vietnamien.

Le Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation et et de mobilisation de masse du Parti, en collaboration avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité populaire de Hanoï et d'autres entités, organisera le spectacle spécial "Fier d'être Vietnamien", le soir du 17 août au stade national My Dinh à Hanoï.

Photo : Comité d'organisation/CVN

L'événement, diffusé en direct à 20h10 sur la chaîne VTV1 de la Télévision nationale et sur diverses plateformes numériques, réunira près de 500 artistes de renom, dont le groupe Buc Tuong, les chanteurs Tùng Duong et Hoà Minzy… Grâce à une mise en scène soignée, le spectacle recréera le glorieux parcours historique de la nation.

Le 15 août, le spectacle "Hanoï - Depuis l'automne historique de 1945" se tiendra sur la place de la Révolution d'Août à Hanoï et sera également diffusé en direct sur VTV1.

Divisé en trois parties et six actes, ce spectacle retracera les jalons historiques importants de la capitale ces 80 dernières années, de la Révolution d'Août aux périodes de guerre, en passant par l'évolution de Hanoï vers une ville moderne et dynamique. Parmi les temps forts, des projections cartographiques 3D et un feu d'artifice alliant musique, lumière et performance artistique, offrant une expérience visuelle et sonore saisissante.

Par ailleurs, l'émission "Hanoï – Rayonner avec l'aspiration vietnamienne" aura lieu le soir du 31 août au Centre national des expositions de Dông Anh. Son objectif est de promouvoir la tradition révolutionnaire et d'éveiller le désir de développement national. Elle sera diffusée en direct sur la radio et la Télévision de Hanoï, avec la participation d'artistes professionnels et d'étudiants en arts du spectacle.

De son côté, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a exhorté les comités populaires provinciaux et municipaux à organiser des activités culturelles et artistiques appropriées et sûres pour cette importante commémoration.

Ces initiatives visent à créer une atmosphère festive et enthousiaste au sein de la population. Représentations artistiques, expositions, campagnes de propagande visuelle et feux d'artifice sont encouragés pour diffuser l'esprit d'unité et renforcer la confiance dans la direction du Parti et de l'État.

VNA/CVN