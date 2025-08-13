Hanoï propose 80 produits touristiques pour célébrer la Fête nationale

L’initiative touristique fait partie d’un plan mis en œuvre par le Comité populaire de Hanoï pour célébrer le 80 e anniversaire de la Révolution d’août le 19 août et de la Fête nationale, le 2 septembre.

Le secteur touristique de la capitale propose une série de nouveaux produits et programmes de stimulation touristique afin de stimuler la demande et d’attirer les visiteurs nationaux et internationaux à la veille des célébrations nationales.

Le Service du tourisme de Hanoï a développé un ensemble de 80 produits touristiques typiques classés en huit groupes : tourisme patrimonial – culture – histoire, tourisme écologique – détente – nature, tourisme gastronomique – shopping – découverte urbaine, tourisme artistique – nocturne – créatif, services hôteliers, tourisme de transport (métro, voies navigables, aérien), tourisme agricole – villages artisanaux – nouvelles zones rurales, et coopération interrégionale – liaisons provinciales/nationales – internationales

Cette initiative touristique s’inscrit dans le cadre d’un plan mis en œuvre par le Comité populaire de Hanoï pour célébrer le 80e anniversaire de la Révolution d’Août le 19 août et de la Fête nationale le 2 septembre. Elle a bénéficié de la participation et de la coordination de plusieurs organisations, entreprises et particuliers du secteur touristique de la ville.

Selon les organisateurs, cet ensemble de produits touristiques constitue non seulement un accueil chaleureux de la part de Hanoï, la capitale, mais aussi une démonstration éclatante de l’esprit d’innovation, de créativité et de responsabilité de la ville dans la construction d’un secteur touristique durable, professionnel et moderne.

Les programmes et produits ont été sélectionnés et développés non seulement pour promouvoir les valeurs culturelles et historiques de la capitale millénaire, mais aussi pour enrichir et diversifier les expériences uniques offertes aux visiteurs.

Ils seront largement présentés aux entreprises touristiques pour mise en œuvre et pour que les citoyens et les touristes puissent en faire l’expérience à partir du 13 août.

Lors d’une récente conférence, le Service du tourisme de Hanoï a également annoncé une gamme diversifiée de nouveaux produits touristiques, dont le lancement est prévu dès maintenant et jusqu’à la fin de l’année.

Parmi ceux-ci, un programme phare est une sélection de 20 expériences touristiques nocturnes, notamment la visite de la cloche Trấn Vũ au temple Quán Thánh. Ce programme transforme le temple, haut lieu spirituel et culturel, en un lieu enchanteur sous les lumières du soir, promettant de devenir une attraction unique pour les touristes vietnamiens et internationaux.

Promotion ferroviaire et aérienne

Le Service du tourisme de Hanoï a notamment collaboré avec Metro Hanoï et les agences de voyages de la ville pour étudier et développer des produits liés aux correspondances entre la ligne de métro urbain 2A (Cát Linh-Hà Dông) et les destinations touristiques typiques de la ville. Cet itinéraire, d’une longueur totale de 13 km, compte 12 stations et une distance moyenne de 1,1 km entre elles.

La ligne de métro 2A contribue non seulement à réduire les embouteillages, mais offre également aux visiteurs une expérience unique leur permettant d’explorer la capitale de manière pratique, rapide, économique et respectueuse de l’environnement.

Selon Trân Trung Hiếu, directeur adjoint dudit département, au cours des six premiers mois de l’année, la capitale a accueilli plus de 15,5 millions de visiteurs, soit une augmentation de près de 12% par rapport à la même période l’an dernier. Près de 3,7 millions de visiteurs étrangers ont contribué à ce chiffre, soit une forte augmentation de 21,8%.

"Il s’agit d’un taux de croissance impressionnant, qui confirme l’attrait croissant de Hanoi sur la scène touristique internationale. Le total des recettes touristiques est estimé à plus de 62 000 milliards de dôngs (environ 2,3 milliards de dollars), soit une augmentation de près de 15%", a-t-il déclaré.

Le responsable a révélé que les programmes de relance du tourisme de cette année exploiteront pleinement les infrastructures de transport locales pour créer des corridors touristiques interconnectés. Une série d’excursions fluviales le long du fleuve Rouge et de la rivière Duông est en cours de planification, reliant Hanoi aux provinces voisines comme Hung Yên et Bac Ninh.

En matière de tourisme ferroviaire, la ville a mis en place une sélection de trains de nuit de luxe, dont le Sjourney Train, le train culinaire Red Poinciana sur la ligne Hanoï - Hai Phong et le train touristique à deux étages “Hanoï cinq portes”, qui entrera officiellement en service le 19 août.

En matière de transport aérien, le département a signé un accord de coopération stratégique avec Vietnam Airlines pour la période 2025-2030 afin de promouvoir conjointement le tourisme. Ce partenariat comprend le lancement de nouvelles lignes aériennes internationales et la coordination de campagnes médiatiques à bord.

