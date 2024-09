Tech4life 2024 : vers la technologie, l’intelligence artificielle et la croissance verte

Tech4life 2024, organisée par l’Association des logiciels et services de technologies informatiques du Vietnam (VINASA), en coopération avec le Service de l’information et de la communication de Hô Chi Minh-Ville, regroupe une cinquantaine de stands de produits, d’équipements et de solutions technologiques, tant nationaux qu'internationaux, ainsi que quatre symposiums et ateliers présentés par une trentaine d'intervenants.

Sous le thème "La technologie permet d’améliorer le niveau de vie", cet événement s’inscrit dans le cadre des activités en écho à la Journée de la transformation numérique nationale (10 octobre). Cette troisième édition annuelle a pour objectif d’accompagner la mégapole du Sud dans la promotion des programmes de transition numérique, de l’application technologique et de l’innovation, en présentant de nouveaux logiciels, des plateformes et des équipements dotés d’intelligence artificielle qui pénètrent tous les domaines de la vie quotidienne.

Selon le comité d’organisation, lors de la Tech4life 2024, en plus des activités de conférence et de promotion commerciale, sont organisées également des rencontres d’affaires entre entreprises. L’événement prévoit d’accueillir plus de 3000 visiteurs nationaux et internationaux à la recherche d’opportunités de coopération dans la fourniture de solutions technologiques favorisant la croissance verte et durable.

Des objectifs ambitieux

L'événement vise également à soutenir et à aider les habitants, les gouvernements et les entreprises de Hô Chi Minh-Ville et des provinces du Sud à accéder aux nouvelles tendances technologiques pour répondre à leurs besoins en matière de transformation numérique des organisations commerciales et d’intelligentisation de la vie quotidienne.

Il comprend quatre ateliers : Tech4Work, Tech4Life, Tech4Entertainment, ainsi que des expositions sur divers domaines des technologies de l'information, tels que l’usine verte et intelligente (Smart & Green Factory), le bureau intelligent (Smart Office), la technologie financière (Fintech), les technologies dans les propriétés (Proptech), la maison intelligente (Smart Home), les technologies de l’éducation (Edtech), les jeux (Gaming), et les start-up. S'ajoutent des sessions sur la transition numérique pour promouvoir la croissance durable de l’économie, la production verte et intelligente, l’intelligence artificielle dans la vie intelligente et l’intelligence artificielle au travail intelligent.

La session sur la transition numérique pour promouvoir la croissance durable de l’économie se concentre sur le partage d’informations, de connaissances et d’expériences sur la transition numérique et la numérisation verte. Elle présente également des plateformes et des solutions efficaces pour aider la communauté des entreprises à accéder rapidement aux tendances d’e-transformation, à tirer parti de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets, ainsi qu'à l’analyse des données pour accélérer la croissance verte future.

Le colloque sur la production verte propose des solutions de transition numérique aux fabricants, en analysant les avantages de la numérisation de la production et des opérations des entreprises à l’aide de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets de la génération 4.0, tout en esquissant un agenda pour la mise en œuvre de ces solutions.

L’atelier sur l’intelligence artificielle dans la vie intelligente (AI in Smart Life) permet d’échanger et de discuter des applications de l’intelligence artificielle dans divers domaines, tels que les réseaux sociaux, les enseignes personnelles, les loisirs, les études, la gestion financière personnelle, ainsi que les solutions pour la finance verte et l’application de la caméra d’intelligence artificielle dans les entreprises.

L’atelier sur l’intelligence artificielle au travail donne une vision globale de la manière dont l’intelligence artificielle révolutionne le milieu de travail moderne et aide les entreprises à améliorer l’efficacité de leurs activités de production. Cet atelier sera animé par des experts en transition numérique par l’intelligence artificielle, avec des interventions sur l’application de l’intelligence artificielle dans la gestion d’entreprise, GenAI dans le marketing et la commercialisation pour optimiser les processus opérationnels et augmenter le chiffre d’affaires des entreprises.

