Le dirigeant Tô Lâm écrit sur le rôle de la transformation numérique

Photo : VNA/CVN

LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE – UNE MOTIVATION IMPORTANTE POUR DÉVELOPPER LES FORCES PRODUCTIVES, PERFECTIONNER LES RELATIONS DE PRODUCTION ET FAIRE ENTRER LE PAYS DANS UNE NOUVELLE ÈRE

1. Dès sa prise du pouvoir, notre Parti a pris conscience de l'importance de développer les forces productives et de réformer et perfectionner pas à pas les rapports de production. Ce processus a connu de nombreuses phases, reflétant le mouvement et le développement incessants de la Révolution vietnamienne.

La Révolution d'août 1945 a ouvert une nouvelle page de l'histoire du développement national, alors que le pays venait d'accéder à l'indépendance et était entré dans une longue guerre de résistance. Partant d'une agriculture arriérée après des milliers d'années de domination féodale et des centaines d'années de domination coloniale, notre Parti a mis en œuvre la politique de "la terre à celui qui la cultive", visant à donner des terres aux paysans, à abolir la propriété privée des moyens de production et à œuvrer à la réforme des rapports de production, créant ainsi les conditions préalables à l'édification du mode de production socialiste.

Dans la période 1954-1975, la révolution vietnamienne a accompli simultanément deux missions stratégiques : la révolution socialiste au Nord et la révolution démocratique populaire au Sud. Au Nord, la tâche essentielle était de construire les bases matérielles et techniques du socialisme, tout en renforçant et en perfectionnant les nouveaux rapports de production basés sur trois piliers : la propriété publique, la gestion centralisée et planifiée et la répartition basée sur le travail, ce qui a permis un développement fulgurant des forces productives.

En 1975, le pays fut entièrement réunifié, ouvrant un nouveau chapitre dans la construction du socialisme. Le IVe Congrès national du Parti, en 1976, se fondant sur l’évaluation de la caractéristique principale du pays, qui était de passer directement de la petite production au socialisme, en contournant l’étape du capitalisme, a fixé la direction de l’adhésion résolue à la dictature du prolétariat, de la promotion du droit à la propriété collective des travailleurs et de la résolution de mener simultanément trois révolutions dans les rapports de production, la science et la technologie et l’idéologie et la culture. Parmi ces révolutions, la révolution dans la science et la technologie était la clé et l’industrialisation la tâche centrale.

De 1979 jusqu'au VIe Congrès national du Parti en 1986, le Vietnam a traversé de graves crises, en partie dues à l'inégalité des forces productives et des rapports de production. Les forces productives étaient limitées non seulement dans le cas de rapports de production arriérés, mais aussi lorsque certains éléments des rapports de production dépassaient largement le niveau de développement des forces productives. Conscient de ce problème, le 6e Congrès national du Parti a décidé de procéder à un renouveau global, en prenant comme point central la réforme économique, en transformant la structure économique, en développant divers secteurs économiques, en réformant les mécanismes de gestion, en abolissant les subventions et en passant progressivement à une économie de marché à orientation socialiste.

Photo : VNA/CVN

La Résolution 10-NQ/TW du 5 avril 1988 du Politburo a marqué une étape décisive dans la réforme des rapports de production dans l'agriculture, en reconnaissant officiellement le ménage comme une unité économique indépendante et en accordant aux agriculteurs des droits d'utilisation à long terme des terres, ce qui répondait aux exigences du développement des forces productives. Après seulement un an de mise en œuvre de la résolution, le Vietnam, après une longue période de pénurie alimentaire, a produit 21,5 millions de tonnes de riz non décortiqué et exporté pour la première fois 1,2 million de tonnes de riz. L'ajustement approprié des rapports de production a créé une nouvelle motivation pour le développement des forces productives, faisant sortir le pays de la crise et l'entraînant dans une période de renouveau global et d'intégration internationale.

2. Au début du XXIe siècle, le Vietnam a réalisé des progrès considérables en matière de développement socio-économique. Le taux de croissance moyen du PIB pour la période 2021-2025 est estimé à 5,7-5,9 % par an, ce qui le place parmi les plus élevés de la région et du monde. La taille de l'économie devrait être multipliée par 1,45 pour atteindre 500 milliards d'USD d'ici 2025. Le revenu par habitant augmentera considérablement, passant de 3.400 USD à environ 4.650 USD, ce qui positionnera le Vietnam dans la catégorie des pays à revenu moyen supérieur en 2025. L'environnement macroéconomique est stable, l'inflation est maîtrisée et les politiques sont mises en œuvre de manière flexible et efficace. La réputation et le prestige international du Vietnam ne cessent de s'accroître, avec des taux de croissance économique élevés et un niveau de vie considérablement amélioré.

D’ici 2025, la population active devrait atteindre 53,2 millions de personnes, avec une évolution positive de la structure. La proportion de travailleurs dans l’agriculture diminuera considérablement pour atteindre 25,8 %, et la qualité des ressources humaines s’améliorera continuellement, 70% de la main-d’œuvre bénéficiant d’une formation. L’accent sera mis sur le développement de ressources humaines de haute qualité capables de répondre aux exigences de la quatrième révolution industrielle dans des domaines clés tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA) et les technologies de l’information, formant progressivement un contingent de travailleurs dotés d’une pensée et de compétences numériques de plus en plus poussées.

L’IA, l’Internet des objets (IoT), le big data et le cloud computing deviennent progressivement des outils de production essentiels dans divers secteurs et industries. Les infrastructures, en particulier les infrastructures numériques, sont en plein développement. Les réseaux de télécommunications et d’Internet à haut débit couvrent désormais l’ensemble du pays, offrant une base pour le développement de l’économie et de la société numériques.

Photo : HNM/CVN

Cependant, nous sommes également confrontés à de nouveaux défis. Le processus de mondialisation et d’intégration internationale impose un besoin urgent d’améliorer la compétitivité de l’économie. La quatrième révolution industrielle progresse rapidement et le développement des outils de production dans l’économie numérique crée de profonds changements dans les forces productives, entraînant de nouveaux conflits avec les relations de production existantes. Cela crée non seulement les conditions préalables et la motivation pour la formation de nouveaux modes de production à l’avenir, mais exige également des changements fondamentaux dans l’organisation de la production et la gestion sociale. Alors que de nouvelles forces productives se forment et se développent rapidement, il subsiste un écart entre la qualité des ressources humaines et les exigences du développement du pays dans cette nouvelle phase. La formation des ressources humaines, en particulier celles qui travaillent dans le secteur de haute technologie, reste un défi important. Les relations de production comportent encore de nombreuses insuffisances, ne parvenant pas à rattraper le développement des forces productives.

En même temps, les mécanismes, les politiques et les lois ne sont pas encore totalement synchronisés et continuent de se chevaucher, ce qui ne permet pas de créer un environnement véritablement favorable pour attirer les ressources des investisseurs nationaux et étrangers, ainsi que de la population. La mise en œuvre des lois et des politiques reste un maillon faible.

Le travail d'aménagement et de consolidation de l'organisation de l'appareil administratif de l'État, pour fonctionner de manière efficace et efficiente, doit réduire les points focaux et les niveaux intermédiaires. Ceci est encore insuffisant, une partie est encore lourde et les chevauchements entre les législatures et les forces de l'ordre ne satisfaisant pas vraiment aux exigences d’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de la gestion.

Certains ministères et branches assument encore des tâches des provinces et villes, ce qui conduit à la persistance d'un mécanisme de demande et de don, générant facilement la corruption. Le travail de rationalisation de la masse salariale associée aux postes, d'amélioration de la qualité et de restructuration du contingent des fonctionnaires et employés du secteur public manque encore complètement.

Des limites subsistent dans la réforme administrative, la transformation numérique et le développement de l’administration électronique et de l’administration numérique. Il existe encore des procédures administratives lourdes et obsolètes qui impliquent de nombreuses étapes et de nombreux bureaux, qui consomment beaucoup de temps et d’efforts de la part des citoyens et des entreprises, et qui créent facilement des opportunités de petite corruption et entravent le développement.

La connectivité et le partage des données entre les systèmes d’information des ministères, des secteurs, des localités et des bases de données nationales ne sont pas fluides. De nombreux services publics en ligne sont de mauvaise qualité et le taux d’utilisation reste faible. En outre, les unités de "guichet unique" à divers niveaux ne sont pas encore efficaces dans de nombreux endroits.

Photo : VNA/CVN

Sur la base des fondements théoriques du marxisme-léninisme, nous reconnaissons que dans les rapports entre les forces productives et les rapports de production, les forces productives jouent un rôle déterminant dans le développement des rapports de production, et que les rapports de production doivent être constamment ajustés pour correspondre au niveau toujours croissant des forces productives. Lorsque les rapports de production ne suivent pas le développement des forces productives, ils deviennent un obstacle, entravant le développement progressif de l'ensemble du mode de production, affectant ainsi le développement général du pays.

3. Nous sommes confrontés à la nécessité d'une révolution avec des réformes fortes et globales pour adapter les relations de production et créer de nouveaux moteurs de développement. Il s'agit de la révolution de la transformation numérique avec l'application de la science et de la technologie afin de restructurer les relations de production, en les alignant sur les progrès remarquables des forces productives. La transformation numérique ne se limite pas à l'application de la technologie numérique aux activités socio-économiques, mais aussi au processus d'établissement d'un nouveau mode de production avancé et moderne - le "mode de production numérique", dans lequel la caractéristique principale des forces productives est la combinaison harmonieuse entre l'homme et l'intelligence artificielle, les données devenant une ressource et un moyen de production important, et les relations de production subissant également de profonds changements, notamment dans la forme de propriété et de distribution des moyens de production numériques.

Les changements dans les relations de production auront des impacts majeurs sur la superstructure, ouvriront un nouveau mode de gouvernance sociale, créeront de nouveaux outils dans la gestion de l'État et changeront fondamentalement le mode d'interaction entre l'État et les citoyens, et entre les classes sociales. Le processus de transformation numérique doit être mené de manière globale et harmonieuse, en tenant compte de la relation dialectique entre l'infrastructure et la superstructure, afin de construire une économie de marché à orientation socialiste, de promouvoir la puissance des forces productives modernes et de garantir la bonne nature du régime socialiste, conformément aux conditions spécifiques du Vietnam dans la nouvelle ère.

Pour atteindre ces objectifs, les dirigeants des comités du Parti, des administrations, des organismes et des entreprises, ainsi que le peuple doivent prendre pleinement conscience de ce processus, en assumer la responsabilité et y mettre la détermination, tout en se concentrant sur les tâches clés suivantes :

Premièrement, il faut parachever les mécanismes et le système juridique, poursuivre résolument l’objectif d’une économie de marché à orientation socialiste et se renouveler sans cesse pour suivre la tendance de développement de l’époque. Mettre l’accent sur la construction de couloirs juridiques pour l’économie numérique, créer une base pour que le Vietnam saisisse les opportunités de la quatrième révolution industrielle. Mettre en place des mécanismes et des politiques solides pour promouvoir la transformation numérique dans tous les secteurs socio-économiques, encourager l’innovation et protéger les droits de propriété intellectuelle. Réviser régulièrement et modifier en temps opportun les réglementations obsolètes, créer des couloirs pour de nouveaux modèles économiques tels que l’économie du partage, l’économie circulaire et l’intelligence artificielle, veiller à ce que les cadres juridiques ne deviennent pas des obstacles au développement, tout en garantissant la sécurité nationale et en protégeant les droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises.

Deuxièmement, libérer et maximiser toutes les ressources sociales, accélérer la modernisation. Disposer de mécanismes et de politiques appropriés pour mobiliser d'énormes ressources auprès de la population, des entreprises et des secteurs économiques, les ressources provenant de la terre et des actifs de la société que les gens accumulent, transformant ces potentiels en forces motrices, en moyens de production, pour produire davantage de richesse matérielle pour la société. Créer un environnement d'investissement ouvert et transparent, attirant fortement les capitaux nationaux et étrangers pour le développement des sciences et technologies et de l'innovation. Maximiser les ressources humaines - facteur décisif de l'innovation. Avoir un mécanisme révolutionnaire pour attirer les talents nationaux et étranger. Construire une stratégie pour développer des ressources humaines dotées de connaissances, de compétences et d’une pensée innovante pour répondre aux exigences de l’économie numérique et de la quatrième révolution industrielle.

Photo : VNA/CVN

Troisièmement, réformer et construire un appareil d'État rationalisé et efficace. Réduire les intermédiaires inutiles, organiser l'organisation en multisectoriel et multidisciplinaire. Accélérer la décentralisation et la délégation de pouvoir en tandem avec le renforcement de l'inspection et de la supervision, et clarifier les responsabilités du centre et des localités, des administrations au niveau local, des gestionnaires et des travailleurs. Perfectionner les mécanismes d'inspection et de supervision, assurer la cohérence dans la gestion de l'État et promouvoir la proactivité et la créativité des localités. Promouvoir l'application des technologies de l'information, construire une plate-forme numérique pour connecter et partager des données entre les agences et les organisations. L'objectif est de se classer parmi les 50 premiers pays leaders du monde et le troisième de l'ASEAN en termes de gouvernement électronique et d'économie numérique en 2030.

Au cours du processus de réforme, adhérer au principe de direction du Parti, de gestion de l'État et de propriété du peuple. La rationalisation de l'appareil doit améliorer l'efficacité de la gestion de l'État, la qualité des services aux personnes et aux entreprises et créer un environnement favorable au développement socio-économique.

Quatrièmement, promouvoir la transformation numérique associée à la garantie de la sécurité et de la sûreté est une nécessité objective pour que le Vietnam puisse percer dans la nouvelle ère. Mettre l'accent sur la construction d'une société numérique, la numérisation complète des activités de gestion de l'État et la fourniture de services publics en ligne de haut niveau. Connecter de manière synchrone les bases de données nationales sur la population, les terres et les entreprises, créant ainsi des fondements solides pour rationaliser l’appareil et réformer en profondeur les procédures administratives. Le développement de l’économie numérique crée un nouvel élan de croissance. Promouvoir l'application de la technologie numérique dans toutes les industries et tous les domaines, en créant de nouveaux modèles commerciaux. Développer des citoyens numériques, en les dotant des connaissances et des compétences nécessaires pour participer efficacement à l’économie et à la société numériques, en veillant à ce que personne ne soit laissé de côté.

Notre pays est confronté à des opportunités et à des défis sur la voie du développement. Sous la direction du Parti, et grâce au consensus et aux efforts conjoints de l'ensemble du Parti, du peuple et du système politique, nous réussirons certainement à mener à bien la révolution de la transformation numérique, à réaliser des percées dans le développement des forces productives et à perfectionner les relations de production, aidant ainsi la nation et le peuple à s'élever dans la nouvelle ère du progrès, de la civilisation et de la modernité.

VNA/CVN