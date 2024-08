Vietnam - R. de Corée : coopération dans la transformation numérique et l'IA

Le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyên Manh Hùng, a effectué les 1 er et 2 août une visite de travail en République de Corée pour renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la transformation numérique et de l'IA.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une séance de travail avec le ministre des Sciences et des Technologies de l'information et de la communication, Lee Jong-ho, Nguyên Manh Hùng a souligné que le Vietnam favorise la croissance économique basée sur la technologie numérique, ainsi que le développement de l'informatique et des communications, en particulier l'intelligence artificielle étroite et l'IA spécialisée - les domaines qui nécessitent une coopération internationale en matière de partage des politiques et de formation des ressources humaines.

Les deux ministres ont discuté des mesures de coopération sur la base des visions et des politiques visant à stimuler l'innovation numérique pour la croissance, et se sont engagés à renforcer la coopération dans les domaines des TIC, en mettant l'accent sur la recherche et le développement de l'IA et sur la formation de ressources humaines de haute qualité pour la technologie des semi-conducteurs.

Le ministre vietnamien a également eu des discussions avec des représentants du gouvernement de la plateforme numérique de la République de Corée, de l'Agence nationale de la société de l'information du ministère des Sciences et des TIC (MSIT), de l'Agence coréenne de l'Internet et de la sécurité et de l'Industrie nationale des technologies de l'information, qui ont fourni à la partie vietnamienne des informations liées à la recherche et à l'élaboration de la politique des TIC de la République de Corée.

Au cours de son séjour dans le pays les 1er et 2 août, Hung a visité et eu une séance de travail avec la Seoul Cyber University (SCU) et a assisté à la cérémonie d'inauguration du bureau de formation de coordination entre l'Institut de technologie des postes et télécommunications du Vietnam et la SCU. Il a félicité les deux établissements pour leur coopération efficace et a souligné que le modèle d'université numérique de la SCU est avancé et constitue un exemple pour les universités vietnamiennes.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le ministère de l'Information et de la Communication s'est associé au MSIT et aux associations concernées des deux pays pour organiser le forum numérique Vietnam - République de Corée, qui a attiré la participation de 20 entreprises technologiques du Vietnam et de 150 représentants d'associations et d'entreprises de la République de Corée.

Ce fut une opportunité pour la communauté d'affaires vietnamienne des TIC de promouvoir le commerce et de rechercher des partenaires internationaux en République de Corée. En outre, cela a également contribué à promouvoir la coordination et le partage des politiques, des initiatives et des mesures technologiques avancées entre les deux pays.

Le ministre Nguyên Manh Hùng a également eu des entretiens avec des étudiants vietnamiens qui étudient les TIC et a visité le bureau de représentation du FPT en République de Corée.

VNA/CVN