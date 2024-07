Les habitants et les entreprises doivent profiter des résultats de la transformation numérique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité national sur la transformation numérique, a pris la parole à la 9 e réunion du Comité et du groupe de travail mettant en œuvre le Projet gouvernemental 06, tenue mercredi 10 juillet à Hanoï en ligne et en présentiel.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité national sur la transformation numérique, a souligné que les habitants et les entreprises devraient être le centre, le sujet et l'objectif de la transformation numérique afin qu'ils puissent véritablement profiter de ses fruits, en concluant la 9e réunion du Comité et du groupe de travail mettant en œuvre le Projet gouvernemental 06, tenue mercredi 10 juillet à Hanoï en ligne et en présentiel.

Le chef du gouvernement a précisé que la transformation numérique était devenue un mouvement, une tendance, une exigence objective et un choix stratégique. Au cours du premier semestre, le Premier ministre a publié cinq décisions, trois directives, trois dépêches officielles. Les ministères et branches, pour leur part, ont publié de nombreux documents guidant la transformation numérique et mettant en œuvre le Projet 06.

L’économie numérique et la société numériques continuent de connaître un fort développement dans de nombreux domaines. Les revenus de l'industrie de la Technologie de l’information et de la Communication en six mois sont estimés à plus de 1,9 million de milliards de dôngs. Les produits numériques des entreprises vietnamiennes continuent leur croissance et ont été exportés de part le monde, estimés à 64,8 milliards d'USD en six mois. De nombreuses entreprises technologiques de premier plan au monde se sont engagées à investir et à accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans de nouveaux domaines tels que l'électronique, les puces semi-conductrices, la recherche et le développement et l'intelligence artificielle. Le commerce électronique et le paiement sans espèces sont activement déployés.

Selon le Premier ministre, les infrastructures et les plate-formes numériques font l'objet d'investissements et se sont développées. De nombreux grands centres de données modernes ont été inaugurés et mis en service ; 100% des communes, quartiers et villes disposent d’Internet haut débit ; 100% des agences du niveau central comme local ont été connectées à des réseaux de données spécialisés. La base de données nationale sur la connexion, l'intégration et le partage de données avec la population s'est développée.

À propos des tâches dans les temps à venir, le chef du gouvernement a dit : "Il faut s’efforcer pour atteindre l’objectif : 100% des services publics en ligne pleinement mis en œuvre d'ici 2025 ; 50% de la population active utilisant les services publics en ligne ; 90% des habitants et des entreprises satisfaits du traitement des démarches administratives ; 50% des démarches et des formalités administratives liées aux données démographiques réduites...",

Pham Minh Chinh a demandé de traiter d'urgence les tâches en retard et en suspens au cours de la période 2023-2024 et d’achever la publication du Plan de transformation numérique 2024 avant le 20 juillet. Le ministère de l'Information et des Communications et le ministère du Plan et de l'Investissement doivent achever et soumettre d'urgence ce mois courant au Premier ministre pour promulgation, respectivement, la "Stratégie de développement de l'industrie vietnamienne des semi-conducteurs jusqu'en 2030" et le projet "Développement des ressources humaines dans l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045" en juillet.

Le Premier ministre a demandé aux ministères et aux branches de tenir d'urgence des réunions sur la numérisation des branches et des domaines, la promotion de la numérisation et l’enrichissement de la base de données des ministères, des branches et des localités, l’édification et l’exploitation de la base de données partagée sur le commerce électronique et la promotion de la transformation numérique dans la gestion fiscale.

Les agences fonctionnelles achèveront prochainement les 30 services publics essentiels restants.

Lors de la réunion, des dirigeants des ministères, des branches et des localités ont analysé et évalué des résultats de la mise en œuvre du Plan d'action 2024 et ses résultats obtenus au cours des six premiers mois de l'année. Ils ont cité des problèmes, des limites, proposé des solutions et partagé également des expériences, des leçons et des moyens créatifs pour développer l'infrastructure numérique, fournir des services publics en ligne, développer des bases de données nationales, connecter et partager des informations et développer les ressources humaines.

Ils ont également proposé des tâches clés au cours de la période à venir comme promouvoir la construction, la connexion, l’intégration et le partage de plate-formes et bases de données numériques ; assurer la sécurité et la sûreté dans l'environnement du réseau ; accroître l'efficacité de l'utilisation des services publics en ligne par les citoyens ; promouvoir la réduction des procédures administratives...

Selon le Comité national sur la transformation numérique au cours des six premiers mois de l'année, l'économie numérique a connu une croissance de 22,4% et la proportion de l'économie numérique dans le PIB est estimée à 18,3%.

