E-transformation

Essais d’application de l'IA à la vérification des projets de résolution

Lors de la 17 e session du Conseil populaire de Hồ Chi Minh-Ville, les délégués ont pu expérimenter un logiciel en développement et ont eu les estimations sur sa capacité à faciliter l'accès à l'information et à simplifier le processus. Cette approche électronique permet une vérification plus rapide et plus efficace des documents de cette conférence, contribuant ainsi à une meilleure prise de décision.

>> Les transitions numérique et écologique de l'industrie manufacturière

>> Le Premier ministre appelle à accélérer la transformation numérique nationale

>> Les habitants et les entreprises doivent profiter des résultats de la transformation numérique

Les essais de ce logiciel s'inscrivent dans la phase 1 d'un projet plus large visant à créer des assistants virtuels pour les fonctionnaires et les dirigeants municipaux. Cette initiative, menée par le Service municipal de l'information et de la communication, en collaboration avec les agences compétentes, fait partie du plan de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville.

Avant l'introduction de ce logiciel, la vérification des documents des sessions impliquait un processus manuel laborieux, où des documents papier étaient distribués aux délégués. Cela posait des problèmes en termes de volume de documents et d'accès à l'information.

Le nouveau logiciel a numérisé l'ensemble du processus, permettant aux délégués d'accéder aux documents et de formuler des commentaires de manière électronique. La fonction d'IA du logiciel offre des fonctionnalités avancées telles que la numérisation de documents, le résumé automatique du contenu, la conversion texte-parole et vice-versa, ainsi que l'impression et l'exportation des procès-verbaux vérifiés.

Cette initiative, déployée lors de la 17e session du Conseil populaire, marque une étape importante dans la transformation numérique de la ville et vise à rationaliser le processus décisionnel. En s'appuyant sur l'IA et l'automatisation, la ville cherche à améliorer la productivité des fonctionnaires, à accélérer les processus décisionnels et à offrir une meilleure gouvernance aux citoyens.

Texte et photos : Quang Châu/CVN