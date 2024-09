La transformation numérique sert de catalyseur au développement

Pour stimuler son développement, le Vietnam a besoin d’une révolution et de réformes radicales. L’une des plus urgentes consiste en une transformation numérique totale et en l’application des progrès scientifiques et technologiques dans tous les aspects de la vie.

>> Bac Giang poursuit ses efforts en termes de réforme administrative

>> Pionnière dans la transformation numérique pour favoriser la gouvernance urbaine

>> La transformation numérique contribue à améliorer la qualité de l'éducation

Photo : Tuong Quân/VNA/CVN

La Sécurité sociale est l’un des quatre organismes publics ayant mis en ligne l’ensemble de ses services publics. Ces services sont accessibles sur diverses plateformes : le portail de la Sécurité sociale, le Portail national des services publics, l’application VssID et les plateformes fournissant des services de transactions électroniques liées à la sécurité sociale.

Cette réforme a permis de réduire de 86% le temps passé sur les formalités administratives. La population peut accéder à la Sécurité sociale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

13.000 établissements sanitaires sont connectés avec la Sécurité sociale, facilitant le remboursement des soins médicaux. En ville, les paiements pour 74% des retraités et bénéficiaires d’allocations mensuelles s’effectuent par virements bancaires, comme l’indique Nguyên Thê Manh, directeur général de la Sécurité sociale du Vietnam.

"Plus la transformation numérique va vite, plus les formalités administratives sont réduites. Avec la base de données dont nous disposons et en profitant du partage de données avec d’autres services, nous continuerons de supprimer les formalités encombrantes, afin de servir au mieux la population et les entreprises", assure-t-il.

Dans le domaine économique, la transformation numérique a apporté d’excellents résultats. Le commerce électronique a généré en 2023 un chiffre d’affaires de 20,5 milliards d'USD, contre 13,7 milliards en 2021. De nombreux agriculteurs se sont familiarisés avec les ventes en ligne qui leur permettent de toucher des clientèles tant nationales qu’internationales, et donc de majorer leurs revenus. Quant aux paiements sans argent liquide, ils se généralisent. Le taux d’adultes disposant d’un compte de paiement a déjà atteint 87%, dépassant largement l’objectif de 80% fixé pour 2025.

Les produits numériques du Vietnam se développent vigoureusement. Leur chiffre d’affaires à l’exportation est passé de 113,5 milliards d'USD en 2021 à 117,3 milliards, l’année dernière. Au cours du premier semestre de cette année, il s’est établi à 64,9 milliards d'USD, représentant une hausse de 23% sur un an.

Plusieurs groupes technologiques mondiaux ont investi au Vietnam. Certains se sont engagés à étendre leurs activités à des secteurs de pointe tels que les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

Développement de l’économie numérique

L’économiste Vo Tri Thành y voit une opportunité en or pour le Vietnam. "L’économie numérique est de nature à garantir un réel développement de l’économie nationale. La transformation digitale et le développement de l’économie numérique apportent au Vietnam une opportunité en or de rattraper les pays qui sont jusqu’à présent plus avancés", affirme-t-il.

Photo : VNA/CVN

La transformation numérique ne se traduit pas seulement par l’application des technologies numériques aux activités socio-économiques. Elle consiste également à établir un nouveau mode de production plus moderne, basée sur une combinaison harmonieuse entre les capacités humaines et celles des nouvelles technologies, y compris l’intelligence artificielle.

"Conscients de l’importance de l’intelligence artificielle, le Parti et l’État vietnamiens ont pris de nombreuses mesures et défini des orientations concrètes visant à stimuler la recherche, le développement et l’application de l’intelligence artificielle. Le Premier ministre a également promulgué une stratégie nationale en la matière jusqu’en 2030, prévoyant de faire de l’intelligence artificielle un secteur technologique clé du pays. L’objectif est qu’en 2030, le Vietnam se positionne en tant que pôle d’innovation et de développement de l’intelligence artificielle majeur de l’Asie du Sud-Est", indique Trân Luu Quang, chef de la Commission économique du Comité central du Parti communiste du Vietnam.

La formation des ressources humaines s’accélère. La ville de Dà Nang s’efforce de former, d’ici 2030, 5.000 ingénieurs de semi-conducteurs. La province de Binh Dinh vient quant à elle de démarrer la construction d’un centre d’intelligence artificielle et d’urbanisme. Pham Anh Tuân, le président du Comité populaire provincial, nous explique l’enjeu du projet.

"Ce centre d’intelligence artificielle et d’urbanisme jouera un rôle essentiel dans l’écosystème technologique de la province. Il sera spécialisé dans la recherche et dans la formation de personnels hautement qualifiés, contribuant à multiplier les applications de l’intelligence artificielle", dit-il.

Le Vietnam s’est fixé pour objectif de figurer, d’ici 2030, parmi les 50 pays les plus performants au monde, occupant la troisième place en ASEAN, dans le domaine du gouvernement électronique et de l’économie numérique.

VOV/VNA/CVN