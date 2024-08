VNA et Xinhua renforcent leur coopération à l'ère numérique

L'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et l'Agence de presse chinoise Xinhua ont signé à Pékin un accord de coopération en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, et du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.

Lors de leur entretien tenu mardi 20 août à Pékin, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, et le président de l'Agence de presse Xinhua, Fu Hua, ont souligné l'importance de la signature de cet accord. Selon eux, la signature en présence des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États montre que le rôle des agences médiatiques clés est hautement apprécié dans le partenariat de coopération stratégique intégral entre les deux pays.

Avec pour contenu l'amélioration de l'échange d'informations multimédias, le soutien aux journalistes, l'échange d'expériences en matière de développement et de coopération technologique à l'ère numérique, ainsi que l'échange de délégations à tous les niveaux, l'accord permettra à ces deux agences de mieux réaliser leurs tâches, contribuant à promouvoir les relations entre les deux pays et la compréhension entre les deux peuples.

Les dirigeants des deux agences de presse ont également convenu de promouvoir davantage l'application des technologies journalistiques avancées, de renforcer la coordination dans les forums de presse régionaux et mondiaux pour mettre en œuvre efficacement l'accord récemment signé, démontrant ainsi le rôle des deux agences sur la scène internationale.

La directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a remercié l'Agence de presse Xinhua pour sa coordination efficace dans la mise en œuvre de l'accord de coopération signé en 2017, affirmant que ses informations étaient une source fiable, contribuant à enrichir les informations de l’agence vietnamienne. Elle a également apprécié le soutien de l'Agence de presse Xinhua aux correspondants permanents de la VNA en Chine.

Pour sa part, le président de Xinhua, Fu Hua, également membre du Comité central du PCC, a souligné que les deux agences devraient faire un bon travail de communication sur les relations amicales entre les deux pays, ainsi que sur le développement de chaque pays, et renforcer l'image des deux pays dans le monde à l’ère du numérique.

À cette occasion, il a invité la directrice générale de la VNA à assister au 6e Sommet mondial des médias (WMS) qui sera organisé par Xinhua en octobre prochain. Vu Viêt Trang a annoncé qu'elle enverrait une délégation à l’événement.

Elle a également invité le président de Xinhua à effectuer une visite de travail au Vietnam dans un avenir proche. Il a accepté l’invitation et a déclaré qu'il fixerait un moment approprié pour cette visite.

Toujours dans la matinée du 20 août, la délégation de la VNA a visité la zone présentant l'histoire de l'Agence de presse Xinhua, créée en 1909.

La VNA et Xinhua ont établi des relations de coopération au début des années 1950. Après, les deux parties ont envoyé des correspondants permanents dans les deux pays pour promouvoir les informations sur la situation des deux pays. Actuellement, les activités de coopération entre la VNA et Xinhua continuent à être mises en œuvre efficacement dans de nombreux domaines, dont l’échange d'informations, de délégations de haut niveau et de correspondants, le soutien mutuel en faveur de leurs bureaux et correspondants permanents.

