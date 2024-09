Les entreprises invitées aux Prix "Produits de technologie numérique +Make in Vietnam+" 2024

Le ministère de l’Information et de la Communication a publié un document invitant les entreprises du numérique vietnamiennes à remplir et à envoyer leurs dossiers de participation à l’édition 2024 des Prix "Produits de technologie numérique +Make in Vietnam+" lancée le 22 août à Hanoï.

Photo : VGP/HM/CVN

Les prix annuels visent à récompenser des organisations et entreprises vietnamiennes qui proposent d’excellents produits de technologie numérique, étudiés, conçus et fabriqués au Vietnam pour résoudre les problèmes vietnamiens et s’internationaliser.

Ils comprennent huit catégories distinctes, dont cinq consacrées aux produits servant à la transformation numérique dans différents secteurs clés, notamment l’industrie et la construction ; l’agriculture, les ressources naturelles et l’environnement ; les transports, la poste et la logistique ; l’éducation, les soins de santé, la culture et la société ; et la finance, la banque, le commerce et les services.

Deux autres catégories récompensent les produits technologiques destinés aux marchés étrangers et les solutions numériques ayant un fort potentiel de développement.

La grande nouveauté de cette année réside dans l’introduction d’une huitième catégorie intitulée "Produit numérique innovant", spécialement créée pour récompenser les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle, la blockchain, l’Internet des objets, et les semi-conducteurs, encourageant les innovations technologiques qui sont alignées sur les tendances mondiales.

Les candidats ont jusqu’au 22 octobre 2024 pour soumettre leur candidature via le portail en ligne giaithuong.makeinvietnam.mic.gov.vn. La remise des prix aura lieu en décembre prochain, dans le cadre du Forum national sur le développement des entreprises numériques au Vietnam.

Le ministère de l’Information et de la Communication, en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), va décerner les prix d’or, d’argent et de bronze et de Top 10 aux meilleurs produits de technologie numérique.

Depuis le lancement de la première édition à Hanoï, le 19 août 2020, 234 produits numériques ont été récompensés exerçant un impact significatif sur la transformation numérique et le développement socio-économique du Vietnam.

VNA/CVN