Le PM exhorte de promouvoir la transformation numérique inclusive

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion de la permanence du gouvernement sur la transformation numérique, tenue vendredi 19 juillet à Hanoï, le chef du gouvernement a clarifié cinq points focaux dans le processus de transformation numérique : développer des ressources humaines numériques, des citoyens numériques ; accorder la priorité aux ressources au service du développement économique numérique et du gouvernement numérique ; développer les infrastructures numériques complète, appropriée, économique et efficace, promouvoir la gouvernance numérique et l’application de l’intelligence artificielle ; perfectionner des mécanismes, politiques au service de la transformation numérique ; accélérer la simplification des procédures administratives et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Le Premier ministre a demandé de mener la transformation numérique dans l’esprit de cinq "accélérations". Il s’agit d’abord, de promouvoir une prise de conscience et des actions unifiées des cadres et responsables en matière de transformation numérique.

Il est nécessaire d’améliorer des institutions et des mécanismes politiques au service de la transformation numérique, conformément aux pratiques internationales ; promouvoir le développement de l'économie numérique, de la société numérique et des citoyens numériques.

Dans le même temps, il faut promouvoir les investissements dans une infrastructure numérique nationale transparente, développer des plateformes numériques, des données numériques et des écosystèmes numériques pratiques ainsi que garantir la cybersécurité, la sécurité de l’information, la protection des données et protéger la souveraineté nationale dans le cyberespace de manière précoce et de loin.

Il faut également promouvoir la construction d’une culture numérique, contribuant à la construction d’une culture riche en identité nationale et répondant à l’intégration mondiale, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre a également demandé d’assurer une mise en œuvre synchronique et efficace du projet N°6, une fourniture suffisante des ressources au service de la transformation numérique nationale, un accès facile et sûr des populations aux services publiques en lignes, des ressources humaines qualifiées au service de la transformation numérique et des secteurs économiques émergents et une harmonie des intérêts entre l’État, les populations et les entreprises, contribuant au développement économique durable.

La mise en œuvre cinq points focaux et cinq accélérations doit associer à des "ne pas" (ne pas dire "non", ne pas dire "difficile", ne pas dire "oui" mais sans agir) ; ne pas laisser personne de côté dans le processus de transformation numérique ; promouvoir le paiement sans numéraire, la numérisation des procédures administratives, l’automatisation et la production intelligente, a déclaré le Premier ministre.

Pham Minh Chinh a demandé aux ministres, aux chefs des secteurs et aux présidentes des comités populaires des villes et provinces de mener tous leurs travaux en ligne d’ici la fin de l’année. Jusqu’en juin 2025, tous les experts, responsables et cadres des villes et provinces au ressort central devraient mener leurs travaux en ligner et utiliser les signatures numériques.

Le ministère de l’Information et des Communications devrait perfectionner et soumettre au Premier ministre pour approbation de la Stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs du Vietnam d’ici 2030.

VNA/CVN