La transformation numérique contribue à améliorer la qualité de l'éducation

Nguyên Van Chiên, chef du bureau de l'éducation et de la formation de la commune de Viêt Yen dans la province de Bac Giang (Nord), a déclaré que la transformation numérique, pilotée dans la localité depuis plus d'un an, avait encouragé les élèves à étudier par eux-mêmes et à maîtriser les compétences informatiques pour capitaliser sur les ressources d'apprentissage numériques.

Photo : VNA/CVN

En outre, elle a créé des opportunités pour former de nouveaux modèles d'enseignement, aidant les enseignants à mieux contrôler et évaluer les capacités des élèves de manière précise et opportune, a-t-il déclaré.

Bùi Thi Thanh Hang, directrice de l'école primaire Vinh Hung dans l'arrondissement de Hoàng Mai à Hanoï, a estimé que les dossiers scolaires numériques avaient permis aux enseignants de gérer plus facilement, de surveiller les informations des élèves et de faire des ajustements si nécessaires.

En outre, le projet pilote de dossiers numériques est une avancée importante vers un système éducatif plus efficace et plus moderne, créant des conditions favorables pour que les enseignants et les parents puissent mettre à jour le processus d'étude des élèves et leur fournir un soutien opportun, a-t-elle ajouté.

Cours de formation sur les compétences numériques

Abritant près de 2.900 établissements d'enseignement avec environ 2,2 millions d'élèves et plus de 125.000 enseignants, Hanoï a publié un plan pour organiser des activités en réponse à la Journée nationale de la transformation numérique et a organisé des cours de formation sur les compétences numériques. La ville a également accordé l'attention au développement de modèles de transformation numérique et à la construction de classes et d'écoles intelligentes.

Selon Nguyên Son Hai, directeur du Service des technologies de l'information du ministère de l'Éducation et de la Formation, le secteur éducatif a achevé la construction d'une base de données pour l'ensemble du système, des écoles maternelles aux universités, avec plus de 26 millions de dossiers d'élèves, près de 2 millions de dossiers d'enseignants et de cadres et près de 53.500 établissements d'enseignement et de formation.

Dans les temps à venir, le secteur accélérera l'achèvement de sa base de données et la connectera à la base nationale pour améliorer l'efficacité de la transformation numérique, a-t-il déclaré, ajoutant que les dossiers scolaires numériques et les certificats numériques seront largement mis en œuvre pour garantir une transparence et la qualité dans la gestion des activités éducatives.

VNA/CVN