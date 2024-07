Des entreprises augmentent leurs plans d'investissement dans la numérisation

Selon l'étude "Perspectives commerciales 2024" de l'UOB, plus de 80% des entreprises vietnamiennes prévoient d'investir massivement dans la numérisation. Concrètement, les investissements ont augmenté de 10% à 25%. L'étude montre également que près de 9 entreprises vietnamiennes sur 10 ont intégré la numérisation dans au moins une partie de leurs activités, et environ 41% d'entre elles ont numérisé toutes leurs activités, ce qui représente le taux le plus élevé de la région.

>> La Bourse de Tokyo en recul

>> Le ministère de l’Industrie et du Commerce présente un rapport sur l’énergie éolienne offshore

Photo : CTV/CVN

Cependant, les entreprises devraient être confrontées à plusieurs défis, notamment des problèmes de cybersécurité, un manque de compétences numériques parmi le personnel, et des risques accrus de cyber-intrusions. Les entreprises ont déclaré qu'elles souhaitaient davantage de soutien, comme des incitations fiscales ou des remboursements d'impôts, une aide pour se connecter avec des fournisseurs de technologies et de solutions appropriés, ainsi que des programmes de formation pour améliorer ou compléter les compétences des employés à appliquer la numérisation.

En plus d'investir dans des activités de numérisation, environ 60% des entreprises interrogées au Vietnam ont déclaré que leur principale motivation pour développer leurs activités à l'étranger est l'augmentation de leurs revenus. Les plateformes de commerce numérique transfrontalier sont un bon moyen de développer leurs activités à l’étranger, avec plus de 9 entreprises sur 10 intéressées par l'utilisation de ce canal.

Les régions que les entreprises vietnamiennes ciblent pour leurs investissements à l'étranger au cours des trois prochaines années sont l'ASEAN, avec près de 70% des entreprises souhaitant développer leurs activités commerciales. La Chine continentale est le deuxième marché clé, avec 37% des entreprises souhaitant y investir. Au sein de l’ASEAN, la Thaïlande est le pays le plus important dans lequel les entreprises vietnamiennes souhaitent investir, suivie par Singapour, la Malaisie et l’Indonésie.

Cependant, l'expansion à l'étranger présente des défis pour les entreprises vietnamiennes en raison de plusieurs obstacles clés tels que le manque de clients sur de nouveaux marchés (41%), le manque de soutien juridique, réglementaire, de conformité et fiscal (39%), et la difficulté à trouver des partenaires appropriés avec lesquels collaborer (38%). Pour réussir leur expansion sur les marchés étrangers, les entreprises vietnamiennes attendent un soutien financier tel que des incitations fiscales ou des remboursements d'impôts (42%), et des subventions pour les marchés étrangers (40%). En plus de ces soutiens financiers, plus de 40% des entreprises vietnamiennes recherchent des soutiens non financiers, comme la mise en relation avec de grandes entreprises qui sont des clients potentiels.

Il est à noter que l'étude sur les perspectives commerciales 2024 de l'UOB a mené une enquête auprès de plus de 4000 entreprises (PME et grandes entreprises) sur 7 marchés clés de l'ASEAN et de la Chine, dont 525 entreprises au Vietnam.

Minh Thu/CVN