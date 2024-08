Hô Chi Minh-Ville

Pionnière dans la transformation numérique pour favoriser la gouvernance urbaine

La mégapole du Sud est pionnière dans la mise en place des programmes de transition numérique en vue d'édifier une ville intelligente, moderne et durable. Ces programmes permettent non seulement d'améliorer l'efficacité de la gouvernance urbaine mais bénéficient également aux citoyens.

Photo : Truong Giang/CVN

En 2024, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a fixé son objectif de déployer des programmes d’investissement dans l’infrastructure des technologies de l’information de manière fluide et synchrone, depuis la ville jusqu’à l'échelle locale. Cela implique d'investir des fonds afin que les agences disposent de suffisamment de ressources pour mettre en œuvre des projets de transformation numérique, en garantissant que toutes les activités de gestion et d'exploitation sont réalisées sur une plateforme numérique.

Focus sur les infrastructures technologiques

En 2024, la mégapole du Sud a obtenu de nombreux résultats significatifs grâce aux programmes de transformation numérique en matière de gestion urbaine intelligente. La ville a investi massivement dans ses infrastructures de technologies de l'information, notamment dans les réseaux de câbles à fibre optique et les appareils connectés à l’Internet (IoT). Cela permet de garantir une connectivité fluide et sécurisée, créant ainsi une base solide pour les applications urbaines intelligentes.

La ville a mis en œuvre le système Big Data intégré, comprenant des données sur la population, la planification, la santé, l'éducation et la circulation. Ce système permet aux autorités des prises de décision pertinentes et opportunes grâce à une et une analyse facileme des données.

Hô Chi Minh-Ville a promu l'application de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) et de l'Internet des objets (IoT) dans la gestion urbaine. Des capteurs IoT ont été installés partout pour surveiller l'environnement, le trafic et la sécurité publique. La technologie de l’IA a été utilisée pour analyser les données et prévoir les situations d’urgence, aidant ainsi les autorités à réagir rapidement et efficacement.

Le Centre de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville (HCMC-DXCENTER), créé en janvier 2024, avec pour mission de mettre en œuvre l'architecture de gouvernance électronique, permet de gérer et d’analyser les centres de données et les réseaux spécialisés de transmission de données de la ville. Ce centre soutient également les petites et moyennes entreprises dans la mise en œuvre de la transformation numérique et coopère avec des partenaires nationaux et étrangers pour promouvoir cette transformation et l'édification d'une cité urbaine intelligente.

L'application mobile “Citoyens de Hô Chi Minh-Ville” sera bientôt lancée pour aider les gens à effectuer leurs transactions avec le gouvernement de manière efficace et pratique. Cette application fournit des services publics en ligne, permettant aux internautes de rechercher des informations, de soumettre des candidatures et de suivre facilement la progression et le traitement de celles-ci.

Plusieurs applications numériques mises en place

Hô Chi Minh-Ville est déterminée à devenir une ville intelligente d'ici 2030 grâce à une innovation fondamentale et complète dans les opérations de l'appareil gouvernemental et des entreprises numérique. C’est ce qu’a déclaré en mai Vo Thi Trung Trinh, directrice du Centre de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville lors d’une conférence sur le thème “Programme de transformation numérique à Hô Chi Minh-Ville jusqu’en 2025”, organisée par le Département de la propagande et de l’éducation du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : CTV/CVN

Selon Vo Thị Trung Trinh, la mégapole développera et renforcera l’application de l’informatique de cinquième génération (5G) et plus dans la gouvernance urbaine et la transition numériques. Hô Chi Minh-Ville s’engage à mener une transformation numérique globale dans tous les domaines, à promouvoir le développement de l'économie numérique, en s'efforçant de la faire contribuer à hauteur d'environ 25% au produit intérieur brut (PIBJ) de Hô Chi Minh-Ville d'ici 2025.

Selon le programme de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville, la ville prévoit de devenir, d'ici 2030, une ville intelligente dotée d'innovations fondamentales et complètes dans les opérations de l'appareil gouvernemental, des entreprises et de la société numériques. .

La ville achèvera un plan d'exploitation de cinq plates-formes numériques au service de la direction et de l'administration, y compris un système de suivi des indicateurs socio-économiques en temps réel, un système de suivi du traitement des commentaires et des recommandations de la population, et un système de suivi du niveau de la transformation numérique des départements et des agences.

En matière de développement de la citoyenneté numérique, Phan Van Mai, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a demandé de promouvoir le développement de la citoyenneté numérique et le déploiement des applications mobiles unifiées dans toute la ville afin que les particuliers et les entreprises puissent utiliser tous les services publics et être servis partout et à tout moment. Cela aidera la population à y accéder plus facilement et plus rapidement.

Les dirigeants de la ville ont également souligné l'importance d'assurer la sécurité des informations au cours du processus de transformation numérique. Les mesures de sécurité seront renforcées pour protéger les données et les informations personnelles des utilisateurs dans l’environnement cybernétique.

Truong Giang/CVN