Le Premier ministre appelle à accélérer la transformation numérique nationale

>> Le PM exige de booster la transformation numérique et le commerce électronique

>> La sensibilisation du public, un facteur décisif dans la transformation numérique

Photo: VNA/CVN

Présidant une réunion du Comité national pour la transformation numérique, le chef du gouvernement a souligné l’importance de la transformation numérique au Vietnam, en particulier pour la restructuration économique.

La réunion a permis d’examiner le projet du gouvernement visant à développer des applications de données sur la population, d'identification et d'authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale au cours de la période 2022-2025, avec vision pour 2030 (Projet 06).

Pham Minh Chinh, qui est également président du Comité national pour la transformation numérique, a qualifié ce projet de point lumineux et de bon modèle de la transformation numérique nationale, affirmant qu'il avait reçu le soutien du public, accélérant ainsi la mise en ligne de services publics.

Pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre du Programme national de transformation numérique et du Projet 06, davantage de travail doit être fait, a-t-il déclaré, soulignant que des instructions drastiques et concertées du niveau central au niveau local aideraient à surmonter les goulots d'étranglement dans le processus de mise en œuvre.

Le Premier ministre a demandé aux participants d'identifier les limites, les faiblesses et les obstacles, notamment ceux concernant les institutions, les mécanismes et les politiques, de rechercher les causes de la lenteur et de tirer des leçons, et de partager leurs expériences en matière de développement des infrastructures numériques, de mise en œuvre des services publics en ligne et de formation du personnel.

VNA/CVN