Qualité des systèmes de règlement des procédures administratives annoncée

Le ministère de l'Information et de la Communication a annoncé jeudi 11 juillet le système d'évaluation de la qualité des systèmes d'information traitant des procédures administratives aux niveaux ministériel et provincial pour 2024.

Selon l'Agence nationale de transformation numérique du ministère de l'Information et de la Communication, les résultats de l'évaluation de ces systèmes d'information fournissent une base aux ministères, secteurs et localités pour comprendre clairement la situation actuelle et identifier les lacunes et les limites existantes, prenant ainsi des solutions pour améliorer la qualité et l'efficacité des systèmes d'information des services publics en ligne dans les temps à venir.

Ainsi, 84 systèmes de ministères, secteurs et localités ont été notés sur une échelle de 100, avec six groupes de critères comprenant la fonction, la structure, l'agencement, la performance, la sécurité de l'information, l’accès pratique à l'information, la connexion au système de surveillance et de mesure du niveau d'offre et d'utilisation des services gouvernementaux numériques.

Après avoir été évalués, les systèmes sont divisés en cinq niveaux avec un score total de haut en bas, dont A (de 90 à 100 points) ; B (de 80 à 89 points) ; C (de 65 à 79 points) ; D (de 50 à 64 points) et E (moins de 50 points).

Les résultats révèlent que le score moyen des ministères et secteurs est de 43 points sur 100, tandis que celui des 63 villes et provinces au niveau central est de 63.

Parmi les 21 ministères et agences de niveau ministériel, aucun n’obtient une note A ou B ; cinq atteignent le niveau C, notamment les ministères de la Défense, de la Police, des Transports, du Plan et de l'Investissement, ainsi que de l'Information et des Communications. Le ministère de l’Éducation et de la Formation est classé D, tandis que les 15 autres ministères et branches sont classés E.

Pendant ce temps, aucun système d’information local n’atteint A ou B. Il y a 39 localités qui atteignent C ; 24 localités D ; et neuf E (Gia Lai, Dông Nai, Thanh Hoa, Binh Thuân, Dông Thap, Khanh Hoa, Vinh Long, Hâu Giang et Phu Yên).

Le ministère de l'Information et de la Communication a évalué qu'en général, les scores fonctionnels des systèmes d'information gérant les procédures administratives au niveau ministériel et provincial en 2024 ne sont pas élevés, avec une moyenne de 30 points sur 50. De nombreuses fonctions manquent ou existent mais ne répondent pas pleinement aux exigences.

