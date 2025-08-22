L'ambassadeur des Émirats arabes unis salue le potentiel de Tây Ninh

Une délégation de l’ambassade des Émirats arabes unis (EAU) au Vietnam, conduite par l’ambassadeur Bader Almatrooshi, a eu le 22 août une séance de travail avec le Comité populaire de la province méridionale de Tây Ninh.

Photo : Giang Phuong/VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire provincial, Nguyên Hông Thanh, a souligné les relations d’amitié et de coopération multiforme entre les deux pays, qualifiant les EAU de partenaire économique important du Vietnam au Moyen-Orient.

Il a présenté les atouts de Tây Ninh, notamment sa position stratégique reliant Hô Chi Minh-Ville à la capitale cambodgienne Phnom Penh, ainsi que son rôle de porte d’entrée de la sous-région du Mékong. La province dispose d’un grand potentiel dans les domaines des énergies renouvelables, de l’agriculture de haute technologie et du tourisme.

Le responsable a exprimé le souhait de voir davantage d’entreprises émiraties explorer ces opportunités, tout en affirmant l’engagement de la province à offrir un climat d’investissement transparent et sûr.

Pour sa part, l’ambassadeur Bader Almatrooshi a salué les avantages de Tây Ninh en matière de paysages et de climat d’affaires. Il a rappelé la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh aux EAU, considérée comme une étape importante pour promouvoir les échanges commerciaux bilatéraux.

Il s’est dit confiant dans l’augmentation du nombre de visiteurs émiratis au Vietnam, ouvrant de nouvelles perspectives dans la culture et le tourisme. Il a encouragé les entreprises vietnamiennes, y compris celles de Tây Ninh, à participer aux foires internationales, notamment aux EAU.

L’ambassadeur a affirmé sa disponibilité à soutenir la mise en relation avec des partenaires émiratis.

VNA/CVN