Tây Ninh : réception de 79 citoyens vietnamiens remis par le Cambodge

Le 10 septembre, la Police de la province de Tây Ninh a annoncé avoir reçu 79 citoyens vietnamiens (66 hommes et 13 femmes) originaires de 22 provinces et villes, remis par les autorités cambodgiennes au poste frontalier international de Môc Bài. La plupart séjournaient ou travaillaient illégalement au Cambodge.

Les vérifications ont révélé que 22 personnes avaient franchi légalement la frontière avec passeport, tandis que 57 l'avaient fait de manière irrégulière. Parmi elles, une personne faisait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire pour des raisons d'exécution de peine à Hô Chi Minh-Ville.

Selon leurs déclarations, certains travaillaient comme serveurs ou hôtesses dans des établissements de karaoké et restaurants tenus par des ressortissants chinois, d'autres comme interprètes ou employés pour des sociétés d'arnaques en ligne.

Les autorités vietnamiennes ont effectué les formalités d'entrée pour 22 citoyens, dont 14 munis de passeports et 8 ayant un parcours légal. Parmi 57 cas de sortie illégale, le poste de garde-frontière du poste frontalier internationale de Môc Bài a infligé des sanctions administratives à 55 personnes, pour un total de 206 millions de dôngs. Un cas est en cours de vérification en raison de signes de criminalité dans le domaine de l'entrée et de la sortie.

Dans la soirée du 9 septembre, 78 citoyens ont été remis à la police de 22 villes et provinces pour être transférés dans leurs localités respectives en vue de vérifications et de traitements complémentaires, conformément à la loi.

