Dông Tháp accélère la transition vers le riz de haute qualité et à faibles émissions

La province de Dông Tháp, au cœur du Delta du Mékong, poursuit résolument son programme de développement agricole durable. Avec l’objectif ambitieux d’atteindre 75.000 ha de riz de haute qualité à faibles émissions d’ici 2025, les autorités locales multiplient les initiatives pour allier efficacité économique, protection de l’environnement et adaptation au changement climatique.

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, ce modèle, soutenu par plusieurs projets de coopération internationale, réduit l’utilisation de produits chimiques, favorise les techniques économes en eau et limite les émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit d’un pas concret vers la croissance verte, une priorité dans la stratégie agricole de la province.

Cette initiative constitue une étape clé dans la mise en œuvre du plan national visant 1 million d’hectares de riz de haute qualité dans le delta du Mékong d’ici 2030.

Les coopératives locales jouent un rôle central dans ce processus. À My Thành Bac, plusieurs dizaines d’hectares sont déjà cultivés sous ce schéma. Les résultats montrent non seulement une meilleure qualité du grain, mais aussi une nette amélioration du rendement.

Le modèle a été appliqué sur 50 ha, impliquant 39 agriculteurs, avec la variété OM5451. La culture en lignes à l’aide de semoirs mécaniques et l’utilisation d’engrais biologiques ont permis de réduire sensiblement les coûts de production. Le semis, limité à 70 kg/ha, a entraîné une diminution notable de l’usage des intrants. Le nombre de traitements phytosanitaires est passé à 5-6 par cycle, soit 3 à 4 de moins que dans la méthode traditionnelle.

En termes de rendement, les parcelles pilotes ont atteint en moyenne 4,49 tonnes/ha (à 14% d’humidité), soit une hausse de 0,11 à 0,42 tonne/ha par rapport aux parcelles témoins. Le bénéfice net s’est élevé en moyenne à 10,6 millions de dôngs/ha, soit 3,9 à 5,2 millions de dôngs/ha de plus que dans les pratiques conventionnelles.

Selon Nguyên Van Viêt, directeur de la coopérative My Thành Bac, ce modèle a permis aux agriculteurs de changer leur façon de produire. L’adoption du semis en lignes, de la gestion de l’eau et des engrais biologiques a non seulement réduit les coûts, mais aussi assuré un rendement stable et des profits plus élevés.

Au-delà des bénéfices économiques, le modèle contribue à la protection de l’environnement. L’utilisation de produits biologiques pour traiter la paille au lieu du brûlage réduit la pollution atmosphérique et enrichit les sols en matière organique. Les mesures réalisées en coopération avec l’IRRI dans le cadre du système MRV montrent une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux pratiques traditionnelles.

Répondre aux exigences internationales

"Ce modèle apporte des résultats économiques très positifs aux riziculteurs. Dans les temps à venir, notre secteur agricole travaillera avec la commune de My Thành et la coopérative de services agricoles My Thành Bac pour mobiliser et sensibiliser davantage de producteurs à l’adopter", a souligné Lê Chi Thiên, directeur adjoint du Service de l’agriculture et de l’environnement de Dông Thap, lors d’un atelier sur le bilan et le résultat du projet pilote de riz de haute qualité et à faibles émissions pour la récolte d’été-automne, tenu le 12 septembre à Dông Thap.

À propos de la riziculture durable, selon Nguyên Phuoc Thiên, vice-président du Comité populaire de la province de Dông Tháp, la mise en œuvre du modèle de riz de haute qualité et à faibles émissions est une orientation urgente, car elle permet non seulement d’augmenter le revenu des agriculteurs, mais aussi de contribuer à la protection de l’environnement.

Parallèlement, la province met l’accent sur la traçabilité numérique des produits et l’élargissement des liens entre agriculteurs, coopératives et entreprises exportatrices. Ces efforts visent à répondre aux exigences strictes des marchés internationaux, notamment l’Union européenne, le Japon et les États-Unis, en matière de normes de qualité et de durabilité.

Les responsables locaux considèrent que cette transition est indispensable face aux défis environnementaux croissants du delta du Mékong, où l’élévation du niveau de la mer et l’intrusion saline menacent la sécurité alimentaire. Dông Thap veut ainsi s’imposer comme l’une des provinces pionnières dans la production de riz "vert", compétitif et respectueux de l’environnement.

Avec l’adhésion active des agriculteurs et le soutien des autorités, le projet de 75.000 ha de riz de haute qualité et à faibles émissions apparaît désormais comme un objectif à portée de main, renforçant la position de Dông Thap sur la carte agricole du Vietnam et du monde.

La province de Dông Thap s’est fixé pour objectif d’atteindre 75.000 ha de riz de haute qualité et à faibles émissions d’ici la fin de 2025. La généralisation du modèle dans les districts et coopératives, associée à la collaboration des entreprises et instituts de recherche, sera déterminante pour atteindre ce cap.

Des défis subsistent néanmoins : les fortes pluies en début de campagne compliquent les semis, les infrastructures hydrauliques restent incomplètes pour assurer le drainage optimal, et certains agriculteurs demeurent prudents face aux nouvelles pratiques. Toutefois, les résultats obtenus prouvent la faisabilité de cette démarche, ouvrant la voie à une valorisation accrue du riz de Dông Thap, tout en protégeant l’environnement et en s’adaptant au changement climatique.

Texte et photos : Truong Giang/CVN