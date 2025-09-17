La Banque d’État appelée à publier une circulaire sur la gestion de l’or en septembre

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a présidé, le 16 septembre, une réunion avec la Banque d’État du Vietnam (BEV), les ministères et organismes concernés afin d’évaluer la politique monétaire et la gestion du marché de l’or au cours des neuf premiers mois de 2025.

Il a souligné la nécessité d’une gestion monétaire souple, rationnelle et scientifique, en maintenant des taux d’intérêt stables et en orientant le crédit vers les secteurs prioritaires. La BEV a été chargée de renforcer les contrôles afin de prévenir l’utilisation de ressources à court terme pour financer des prêts à long terme, ainsi que les participations croisées.

Concernant le marché de l’or, il a appelé à lutter contre la contrebande, à renforcer les contrôles et à publier, dès ce mois de septembre, une circulaire d’application du décret n°232/2025/ND-CP sur la gestion du commerce de l’or, qui entrera en vigueur le 10 octobre 2025. Il a également demandé à la BEV de mettre en place un portail en ligne sur les prix de l’or.

Le ministère des Finances est invité à surveiller les prêts sur marge, à contrôler l’émission d’obligations d’entreprises privées, à renforcer la gestion des factures liées aux transactions d’or et à étudier une fiscalité adaptée pour lutter contre la spéculation.

Le vice-Premier ministre a aussi pressé les ministères et organismes concernés de rechercher activement des mesures pour soutenir la production et le commerce, attirer les investissements, diversifier les marchés et renforcer le marché boursier pour une croissance économique durable.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, la BEV a mis en œuvre de manière synchrone diverses mesures pour soutenir la croissance économique, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, maîtrisant l’inflation et stabilisant le marché de l’or.

Concernant le marché de l’or, la BEV a soumis au gouvernement, en vue de sa publication, le décret n°232/2025/ND-CP. Elle prépare également une circulaire d’application afin d’encadrer l’importation d’or et la production de lingots par les banques et entreprises autorisées.

Lors de la réunion, le ministère des Finances a présenté la situation budgétaire, la gestion des obligations publiques et privées, ainsi que les perspectives du marché boursier, jugé stable avec un potentiel de reclassement. Il a réaffirmé son engagement à collaborer avec la BEV et les autres organes compétents afin de contrôler le commerce de l’or conformément à la réglementation.

