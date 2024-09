Tây Ninh attire 22 nouveaux projets d'investissement étranger direct

>> Le PM exhorte Tây Ninh à poursuivre sur la voie d’une croissance rapide et durable

>> Tây Ninh a octroyé 59 codes de zones de cultures d'arbres fruitiers au service des exportations

>> Tây Ninh accueille des représentants de l'Agence singapourienne pour l'alimentation

>> Saigontourist accompagne Tây Ninh dans son développement touristique

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hông Thanh a déclaré que 143 millions de dollars ont été investis dans 16 projets en cours dans la localité, ce qui a également attiré 15 nouveaux projets d'investissement national d'une valeur de plus de 4,7 billions de dongs (188,94 millions de dollars).

Le responsable a déclaré que Tây Ninh avait envoyé un groupe de travail au Forum de coopération économique et commerciale Jiangsu (Chine) - Tây Ninh (Vietnam) qui s'est tenu le 27 août dans la province chinoise, au cours duquel la localité vietnamienne s'est engagée à offrir les meilleures conditions et à soutenir les investisseurs.

Tây Ninh construit la zone économique de Môc Bài avec l'industrie, la zone urbaine et la logistique comme piliers de développement clés, visant à en faire une zone économique frontalière exceptionnelle et dynamique de la région et du pays. Dans le même temps, le projet d'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài qui est en cours d'accélération, le projet d'aéroport de Tây Ninh et la construction de routes et de parcs industriels devraient créer des opportunités d'investissement dans la localité.

Actuellement, Tây Ninh compte six parcs industriels en activité d'une superficie totale d'environ 3.500 hectares, dont près de 80 sont occupés. La province dispose d'un fonds foncier industriel de plus de 800 hectares, a ajouté Nguyên Hông Thanh.

Selon le responsable, au 15 août, Tây Ninh avait hébergé 377 projets valides avec un capital total de 9,83 milliards de dollars, dont 75 projets d'investissement chinois d'une valeur de près de 5 milliards de dollars.

VNA/CVN