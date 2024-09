Saigontourist accompagne Tây Ninh dans son développement touristique

Saigontourist et le Comité populaire de la province de Tây Ninh ont conclu d’importants accords de coopération pour promouvoir le tourisme local et ouvrir des opportunités de développement commercial dans la région Sud-Est pour la période 2024-2029.

Le groupe Saigontourist et le Comité populaire provincial ont organisé, le 14 août dans la province de Tây Ninh (Sud), une cérémonie de signature d’un accord de coopération pour le développement du tourisme entre les deux parties.

L’objectif est de promouvoir la coopération dans le développement du tourisme, l’investissement, le développement de produits et services, la promotion du marketing, l’organisation d’événements, la formation des ressources humaines…, afin de faire de ce secteur un pilier de l’économie locale.

“L’accord de coopération est également une opportunité pour Saigontourist de développer ses affaires sur le marché de Tây Ninh, en visant aussi bien les touristes de la province, du pays que les étrangers”, a déclaré Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de Saigontourist.

Formation des ressources humaines

Les deux parties se coordonneront pour mettre en œuvre des activités de conseil en développement, et de planification à long, moyen et court termes ; coopéreront en matière d’investissement dans la création de nouveaux produits et services touristiques et de ceux liés à la région ; mèneront des activités de promotion ; organiseront des événements touristiques, culturels, culinaires et sportifs associés au tourisme.

Les deux parties coopèreront aussi dans la formation de ressources humaines au service de l’industrie touristique de la province, au lancement de programmes touristiques.

Saigontourist donnera des conseils sur la planification, les investissements dans la construction de nouveaux produits et services touristiques.

Le groupe coopérera avec des unités et des partenaires locaux pour construire, développer et commercialiser de nouveaux produits, services et circuits touristiques à Tây Ninh.

Appréciant le rôle et la position de Tây Ninh dans la région Sud-Est, Saigontourist souhaite ouvrir une succursale dans cette province.

Création de nouveaux produits

Dans le domaine de la formation, le Collège hôtelier de Saigontourist et les unités membres gérés par le groupe se coordonneront avec des écoles et centres éducatifs de Tây Ninh dans la formation en tourisme, en créant des conditions permettant aux étudiants de participer à des stages, ainsi qu’en priorisant le recrutement de ressources humaines répondant aux besoins de développement.

Tout au long du processus de coopération, Saigontourist s’engage à préserver les valeurs culturelles, à respecter et à valoriser les vestiges historiques, les identités culturelles locales ;à protéger l’environnement, à minimiser la pollution.

Au cours de la période 2024-2029, Tây Ninh créera les conditions permettant au groupe Saigontourist de mener des enquêtes, d’investir, de créer de nouveaux produits, programmes et services touristiques pour attirer les visiteurs.

Elle soutiendra le groupe dans les travaux liés au processus d’organisation et de mise en œuvre des activités touristiques, à l’exploitation des sources touristiques et aux activités d’investissement de projets dans la province.

Tây Ninh s’engage également à soutenir et encourager les habitants locaux à utiliser les services de Saigontourist. Dans le domaine de la formation professionnelle, la province soutiendra le Collège hôtelier de Saigontourist.

Le voyagiste prend en charge chaque année des dizaines de milliers de touristes nationaux et internationaux pour la visite de Hô Chi Minh Ville - Tây Ninh et d’autres provinces de la région Sud-Est.

Le tourisme de Tây Ninh est attractif avec comme sites phares le mont Bà Den, connu comme le “toit du Sud-Est”, le Parc national de Xa Mat, le lac Dâu Tiêng, le monument culturel et spirituel de Thanh Thât Cao Dai, les vestiges révolutionnaires, sans oublier des délices attrayants tels que bánh canh (soupe de nouilles) de Trang Bàng, bánh tráng (papier de riz séché) ...

Participant à la cérémonie de signature, Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : “La coopération entre Hô Chi Minh-Ville et la province de Tây Ninh dans le domaine du tourisme permettra de maximiser les atouts de chaque localité”.

“L’ensemble du système politique de la province créera des conditions favorables pour que les investisseurs puissent exploiter le potentiel et mettre en œuvre efficacement des projets de développement touristique. La signature de l’accord de coopération entre les deux parties vise également à concrétiser celui en matière de développement touristique du Sud-Est pour la période 2020-2025, signé entre les six provinces et villes de la région en 2020”, a souligné Nguyên Hông Thanh, vice-président du Comité populaire de la province de Tây Ninh

Quang Châu/CVN