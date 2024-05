Le PM exhorte Tây Ninh à poursuivre sur la voie d’une croissance rapide et durable

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé que la mise en œuvre du schéma directeur de planification soit alignée sur les stratégies de planification nationales, régionales et sectorielles, en mettant l’accent sur la mise en commun et l’utilisation efficaces de toutes les ressources légitimes pour renforcer les moteurs économiques existants tout en favorisant de nouveaux domaines de croissance.

Le chef du gouvernement a appelé à une augmentation des investissements, à une meilleure formation des ressources humaines et à une meilleure connectivité aux niveaux international, régional et national.

Des efforts plus importants doivent être déployés pour développer une infrastructure synchrone et stratégique qui devrait soutenir les industries au service de la fabrication, de la transformation, des chaînes d’approvisionnement mondiales et régionales, promouvoir l’application de la science et de la technologie et de l’innovation dans la production et le commerce, et créer des moyens de subsistance stables pour les résidents, a-t-il déclaré : ajoutant qu’une attention particulière devrait être accordée à l’économie transfrontalière et agricole, au tourisme et à l’économie verte, numérique et circulaire.

Photo : VNA/CVN

De plus, la province a été invitée à améliorer sa capacité en matière d’adaptation au changement climatique, de gestion des ressources naturelles et de protection de l’environnement.

Tây Ninh est en passe de devenir une province résiliente au climat et digne de vivre d’ici 2030, avec une économie robuste tirée par des secteurs industriels et touristiques forts.

L’année dernière, la province a atteint un taux de croissance du PIBR de 6,12%, supérieur à la moyenne nationale, se classant au deuxième rang dans la région du sud-est. Les investissements directs étrangers ont connu une augmentation de 8,5%, renforçant la position de Tây Ninh parmi les 15 premières provinces et villes centrales du pays.

Son chiffre d’affaires à l’exportation a atteint 6,6 milliards d'USD, plaçant Tây Ninh à la 13e position sur 63 provinces et villes. Les recettes du budget de l’État de Tây Ninh ont dépassé le plan fixé, atteignant 11,5 billions de dôngs (479 millions d'USD).

La province s’est régulièrement classée parmi les 10 localités ayant les taux de pauvreté les plus bas du pays au cours des cinq dernières années.

VNA/CVN