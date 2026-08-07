La "capitale de la noix de coco" Vinh Long vise un milliard de dollars d'exportations

La province de Vinh Long (Sud) possède la plus grande superficie de cocoteraies du pays avec plus de 122.000 ha, soit environ 22,6 millions de cocotiers. Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, ces chiffres représentent près de 62% du verger national. Sur ce total, la surface en phase de production s'élève à environ 114.000 ha, soit près de 93% des cultures locales.

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Par rapport à d'autres localités, les cocoteraies de Vinh Long sont fortement concentrées, formant un vaste bassin d'approvisionnement idéal pour le développement d'une industrie de transformation poussée capable de répondre aux exigences croissantes des marchés internationaux.

Toujours selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement,, si la valeur du cocotier reposait autrefois essentiellement sur la vente de fruits frais, la filière s'exploite désormais selon une chaîne de valeur intégrée et en circuit fermé. De l'eau à la chair, en passant par l'huile, la coque, la fibre, la poussière de coco ou le bois de tronc, chaque partie de l'arbre devient une matière première destinée à l'agroalimentaire, la cosmétique, les biomatériaux et la biomasse énergie, générant une forte valeur ajoutée. À ce jour, les produits dérivés de Vĩnh Long sont exportés vers 90 pays et territoires.

Outre la diversification de son offre, la localité mise fortement sur l'agriculture biologique. Cette certification permet aux produits locaux de s'imposer sur les marchés haut de gamme tout en augmentant les revenus des agriculteurs. Actuellement, la province compte environ 31.000 ha certifiés bio pour une production annuelle de près de 338 millions de fruits, répondant aux normes rigoureuses des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon.

Par ailleurs, Vinh Long a établi plus de 220 codes de zones de culture pour l'exportation et compte près de 30 établissements de conditionnement agréés par la douane chinoise. La province élargit activement ses surfaces cultivées afin de satisfaire pleinement aux exigences de traçabilité.

Dans cette dynamique, Vinh Long déploie un programme de développement axé sur un modèle vert, circulaire et moderne. D'ici 2030, l'objectif est de porter la superficie totale à 132.000 ha pour une production de 1,72 million de tonnes, dont 50% répondront aux normes biologiques associées aux codes de zones de culture.

Pour y parvenir, la province déploie diverses politiques incitatives afin d'attirer au moins cinq projets de transformation poussée. Elle ambitionne ainsi de faire progresser la valeur de production industrielle de la filière de plus de 10% par an en moyenne et d'atteindre un milliard de dollars de chiffre d'affaires à l'exportation.

À l'horizon 2045, Vinh Long prévoit de parachever un écosystème moderne et durable pour l'ensemble de la filière.

Texte et photo : Truong Giang/CVN