L’UE durcit ses normes SPS, les exportateurs vietnamiens appelés à s’adapter

Les exportateurs agricoles doivent s’adapter de manière proactive à la divergence des exigences sanitaires et phytosanitaires (SPS), face au renforcement des contrôles de sécurité alimentaire de l’Union européenne (UE), ont déclaré des responsables. Ils ont ajouté que la conformité était devenue essentielle pour maintenir l’accès aux principaux marchés d’exportation.

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Selon Ngô Xuân Nam, directeur adjoint du Bureau SPS du Vietnam, l’UE élabore de nouvelles règles visant à durcir les limites maximales de résidus (LMR) pour huit substances actives de pesticides. Le règlement devrait être publié en mars 2027 et entrer en vigueur six mois plus tard.

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L'UE prévoit toujours une période de transition pour permettre aux pays exportateurs d'adapter leur production.

Une analyse du Bureau SPS du Vietnam indique que certaines limites de résidus proposées seraient considérablement réduites. Par exemple, le Vietnam autorise actuellement un niveau maximal de résidus de 10 parties par million (ppm) pour le profénofos, la substance active présente dans les tomates, tandis que l'UE propose d'abaisser cette limite à 0,01-0,05 ppm.

De même, les limites proposées pour certains agrumes et les fraises seraient réduites à environ 0,01 ppm. Selon M. Nam, ces seuils très bas obligeraient les producteurs à respecter scrupuleusement les directives d'application des pesticides s'ils souhaitent conserver l'accès au marché de l'UE.

Parmi les huit substances actives examinées, certaines sont déjà interdites au Vietnam et l'UE ne les a pas détectées dans les cargaisons d'exportation vietnamiennes. D'autres, en revanche, restent autorisées pour un usage intérieur et nécessiteront une surveillance continue.

Dans le cadre du régime actuel de contrôle des importations de l’UE, quatre produits végétaux vietnamiens restent soumis à des inspections renforcées aux frontières : le durian, le fruit du dragon, le gombo et le piment.

Les taux d’inspection sont fixés à 20% pour le durian, 30% pour le fruit du dragon et 50% pour le gombo et les piments. Les expéditions doivent également être accompagnées d’un certificat d’analyse des résidus de pesticides.

Gestion de la conformité à la source

Auparavant, sept produits vietnamiens étaient soumis à des contrôles renforcés. Le renforcement de la surveillance a permis de réduire ce nombre à quatre.

Ngô Xuân Nam a indiqué que, lors d’une réunion avec la Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire (DG SANTE) de la Commission européenne, en mai 2026, le Bureau SPS du Vietnam avait demandé une réduction de la fréquence des inspections concernant le fruit du dragon, aucune infraction n’ayant été constatée dans les expéditions vietnamiennes au cours du premier semestre.

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L’UE fonde la fréquence des inspections sur une évaluation des risques. Si les exportateurs maintiennent des contrôles efficaces des résidus de pesticides, les taux d’inspection peuvent être réduits tous les six mois. À l’inverse, des infractions répétées peuvent entraîner un renforcement des contrôles.

Ngô Xuân Nam a précisé que les exportateurs doivent suivre de près les exigences spécifiques à chaque marché, en soulignant que les limites de résidus varient selon les produits et ne peuvent être appliquées uniformément à tous les produits agricoles. Ne pas suivre l'évolution des normes pourrait compromettre l'accès à certains des marchés d'exportation les plus importants du Vietnam.

Hô Truc Thanh, directeur adjoint du Département de l'agriculture et de l'environnement de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la réglementation SPS devait être perçue non seulement comme une obligation d'importation, mais aussi comme une opportunité de renforcer la gouvernance nationale, de standardiser la production et de développer la réputation internationale des produits agricoles vietnamiens.

Dao Thu Vinh, directrice générale de CropLife Vietnam, a souligné l'importance de gérer la conformité dès la production.

Pour satisfaire aux exigences SPS de l’UE et du Royaume-Uni, la conformité doit commencer au niveau de l’exploitation agricole, car le coût de la prévention est bien inférieur à celui du traitement des infractions constatées lors des contrôles aux frontières, a-t-elle affirmé.

Des normes de plus en plus divergentes

Selon Ngô Hông Phong, directeur du Département de la qualité, de la transformation et du développement des marchés et directeur du Bureau SPS du Vietnam, le respect des exigences SPS n'est plus une simple obligation technique. Il est devenu une condition essentielle au maintien de l'accès aux marchés, au renforcement de la compétitivité et au développement durable du secteur agricole vietnamien.

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Le commerce agricole mondial évolue vers davantage de transparence, une production standardisée et un contrôle de la qualité renforcé tout au long de la chaîne de valeur. Par conséquent, la mise en œuvre effective des engagements pris dans le cadre des accords de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA) et entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA) exige des exportateurs non seulement qu’ils tirent parti des préférences tarifaires, mais aussi qu’ils se conforment à des règles plus strictes en matière de résidus de pesticides, de traçabilité et de durabilité.

L’UE et le Royaume-Uni demeurent des marchés d’exportation clés pour le secteur agricole, forestier et halieutique vietnamien. En 2025, les exportations de produits agricoles, forestiers et halieutiques vers l’UE ont atteint environ 9,28 milliards de dollars, soit près de 13% des exportations totales du secteur, plaçant l’UE au troisième rang après la Chine et les États-Unis.

Les exigences de l'UE vont désormais au-delà des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) traditionnelles pour inclure la numérisation, la transparence des données et la durabilité. Les exportateurs qui ne suivent pas l'évolution de la réglementation et ne tiennent pas à jour une documentation complète tout au long de la chaîne de production, de transformation et d'exportation risquent de perdre l'accès au marché ou de voir leurs expéditions perturbées.

Ngô Xuân Nam a indiqué qu’au cours des cinq dernières années, l’UE avait régulièrement révisé ses mesures SPS, en mettant notamment l’accent sur l’abaissement des limites maximales de résidus (LMR) de pesticides, la mise à jour de la réglementation sur les additifs alimentaires et l’élargissement de la liste des organismes nuisibles aux végétaux réglementés.

À la suite du retrait du Royaume-Uni de l’UE, le Vietnam a mis en œuvre l’accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA), ainsi que l’accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam (UKVFTA). Si, dans un premier temps, le cadre SPS britannique reflétait largement les règles de l’UE, des divergences ont commencé à apparaître, selon Ngô Xuân Nam.

Alors que l’UE continue de réduire les limites maximales de résidus de pesticides afin de renforcer les contrôles de sécurité sanitaire des aliments, le Royaume-Uni a opté pour un assouplissement des limites concernant certaines substances actives. Les exportateurs doivent tenir compte de ces différences lorsqu’ils planifient leurs expéditions.

Des disparités commencent également à émerger au sein même de l’UE. Alors que les mesures SPS étaient auparavant appliquées de manière uniforme dans les 27 États membres, certains pays ont commencé à introduire des exigences nationales plus strictes.

L'Allemagne, par exemple, a adopté des mesures SPS qui vont au-delà des normes communautaires. Par conséquent, les produits conformes à la réglementation de l'UE ne peuvent pas nécessairement circuler librement dans tous les États membres. Le Bureau SPS du Vietnam a soulevé cette question auprès de l'UE lors des réunions bilatérales du comité SPS.

Ngô Xuân Nam a souligné que les divergences réglementaires nationales étaient une caractéristique courante du commerce international, mais que les exportateurs devaient les comprendre et adapter leur production en conséquence.

VNA/CVN