Tanzanie : une panne du réseau électrique plonge 15 régions dans le noir

>> Le typhon Trami provoque des inondations et une panne de courant

>> Sri Lanka : un singe cause une panne de courant générale

>> Allemagne : une panne de courant massive causée par un incendie laisse 45.000 foyers sans électricité à Berlin





Dans un communiqué, TANESCO a indiqué que la perturbation était due à une défaillance technique du réseau ayant entraîné une coupure de courant dans plusieurs régions du pays. La compagnie a précisé que ses ingénieurs et équipes techniques s'efforçaient de localiser l'origine de la panne et de rétablir le courant au plus vite. Aucun délai précis n'a cependant été communiqué pour un rétablissement complet. La panne a touché des ménages, des entreprises et des services essentiels dans de nombreuses régions, suscitant des inquiétudes quant à son impact potentiel sur les activités économiques et les services publics qui dépendent le plus fortement de l'électricité. Les autorités ont appelé la population au calme pendant que les efforts visant à résoudre le problème se poursuivent, ajoutant que des mises à jour seraient communiquées à mesure que la situation évolue.

Xinhua/VNA/CVN