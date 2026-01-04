Allemagne : une panne de courant massive causée par un incendie laisse 45.000 foyers sans électricité à Berlin

Une panne de courant massive a laissé environ 45.000 foyers du sud-ouest de la capitale allemande Berlin sans électricité depuis samedi matin, dans un contexte de neige hivernale. La panne de courant a été causée par un incendie sur un pont à câbles traversant le canal de Teltow.

Selon Stromnetz Berlin, le gestionnaire du réseau, l'incendie, qui a depuis été éteint, a endommagé plusieurs câbles électriques, entraînant une panne affectant environ 45.000 clients résidentiels et 2.200 clients commerciaux dans les quartiers de Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee et Lichterfelde. Dans le même temps, les médias allemands ont indiqué que la police et les pompiers sont actuellement en train de mener une opération majeure. Les réparations devraient prendre beaucoup de temps et la police enquête sur l'incident, qu'elle soupçonne être un incendie criminel. Stromnetz Berlin a pour sa part déclaré sur son site Internet que le rétablissement complet du courant pour tous les clients ne pourrait être achevé que jeudi après-midi prochain.

