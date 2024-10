Philippines

Le typhon Trami provoque des inondations et une panne de courant

Des inondations soudaines ont frappé plusieurs régions des Philippines alors que la tempête tropicale Trami a apporté de fortes pluies et plongé de nombreuses zones sans électricité, affectant plus de 380.000 personnes, ont rapporté les autorités locales le 23 octobre.

À midi le même jour, la tempête s'approchait de l'île principale du pays, Luzon, avec des vents soutenus de 85 km/h et des rafales allant jusqu'à 105 km/h. Son centre était situé à plus de 200 km à l'Est de la province d'Aurora.

De fortes pluies ont transformé les rues en rivières, inondant des villages entiers, des zones résidentielles, des centres commerciaux et des rizières, en particulier dans la région de Bicol, au Sud-Est de Manille.

Plus de 32.000 personnes dans la région nord ont été évacuées vers plus de 2.500 abris, les équipes de secours ayant du mal à atteindre les zones isolées en raison des forts courants de crue.

Dans la ville de Naga, près de 300 des 600 villages sont complètement submergés. Le président Ferdinand Marcos s'est dit préoccupé par l'aggravation de la situation lors d'une réunion d'urgence. Le service météorologique national prévoit que Trami touchera terre à Isabela ou dans le nord d'Aurora à la fin du 23 octobre ou au début du 24 octobre.

Les Philippines sont généralement confrontées à une vingtaine de typhons ou tempêtes tropicales par an, qui entraînent souvent des dommages économiques et des pertes humaines considérables.

