Table ronde ministérielle sur la gouvernance de l’intelligence artificielle

Le ministère des Sciences et des Technologies, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Ninh Binh, a organisé le 27 octobre, une table ronde ministérielle sur la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), dans le cadre de la Semaine numérique internationale Vietnam 2025.

Rassemblant près de 300 délégués – représentants de gouvernements, d’organisations internationales et d’entreprises de premier plan – cet événement a exploré les stratégies, politiques et cadres juridiques essentiels pour garantir un développement de l’IA sûr, transparent et responsable.

Le ministre des Sciences et des Technologies, Nguyên Manh Hùng, a souligné que la durabilité de l’IA repose sur quatre piliers fondamentaux : des institutions robustes, des infrastructures modernes, des talents qualifiés et une culture de l’IA ancrée dans l’innovation. Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à promouvoir une IA centrée sur l’humain, ouverte, sécurisée, souveraine et inclusive, tout en favorisant la coopération internationale et l’innovation collaborative.

Organisée du 27 au 29 octobre à Ninh Bình et Hanoï, la Semaine numérique internationale Vietnam 2025 réunit des ministres, des représentants de l’ASEAN, de partenaires stratégiques comme les États-Unis, la République de Corée et l’Australie, ainsi que des organisations internationales telles que l’ONU, la Banque mondiale, l’UNESCO et l’Union européenne.

À travers des forums, ateliers et expositions technologiques, l’événement offre une plateforme unique pour échanger des idées, découvrir des solutions numériques innovantes et renforcer la coopération dans l’IA et la transformation numérique.

