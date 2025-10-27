Fortes pluies et crues en hausse au Centre du Vietnam

Des pluies torrentielles et des crues en hausse frappent le Centre du Vietnam, en particulier les villes de Huê et de Dà Nang, où le niveau des rivières continue de monter, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

>> Risques d’inondations et de glissements de terrain au Centre

>> Glissements de terrain et inondations dans le Centre

Photo : VNA/CVN

Du soir du 26 octobre jusqu’aux premières heures du 27 octobre, des précipitations importantes, voire extrêmement fortes, ont été enregistrées dans certaines zones allant de la ville de Huê à la province de Quang Ngai.

Du 27 au 29 octobre, des pluies torrentielles sont attendues du Sud de Quang Tri à Dà Nang et dans la partie est de Quang Ngai, avec des cumuls de 200 à 400 mm, et localement plus de 600 mm.

De fortes pluies pourraient provoquer des crues soudaines, des glissements de terrain sur les pentes raides et des inondations généralisées dans les zones basses et urbaines. Les habitants sont invités à suivre attentivement les alertes aux inondations et aux glissements de terrain en temps réel sur le site https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.

Les villes de Huê et de Dà Nang sont confrontées à une montée des eaux des rivières Huong (Parfum) et Vu Gia-Thu Bôn. Les autorités ont émis une alerte aux crues de niveau 2 à 3 pour les deux villes.

Selon les prévisions, les zones côtières situées entre le Sud de la province de Quang Tri et celle de Quang Ngai subissent ce 27 octobre des vents violents et des marées hautes. Plusieurs zones de la Mer Orientale connaissent des vents puissants et des vagues de 2 à 4 m.

Ces derniers jours, des pluies torrentielles ont gravement touché plusieurs provinces du Centre. Les autorités locales continuent de surveiller les niveaux d’eau, de renforcer les digues et les réservoirs, et de coordonner les évacuations afin d’assurer la sécurité publique.

VNA/CVN