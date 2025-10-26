Convention de Hanoï : coopération intensifiée contre la cybercriminalité

En marge de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), le ministère vietnamien de la Police, en partenariat avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a organisé ce dimanche 26 octobre un débat politique sur le thème : «Promouvoir la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité : approche nationale dans la mise en œuvre de la Convention».

Le débat a été présidé par Neal Jetton, directeur du Département de la prévention de la cybercriminalité de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), attirant la participation de représentants de nombreux pays et organisations internationales.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, le général de corps d’armée Pham Thê Tung, vice-ministre de la Police, a mis en exergue le fait que la cybercriminalité constitue désormais une menace transnationale de premier plan pour la sécurité et la souveraineté des États, exigeant par conséquent une coopération internationale étroite.

Il a ensuite rappelé que, si l’ONU et INTERPOL multipliaient les efforts communs, l'absence d'un instrument juridique mondial consensuel complexifie la coordination entre les systèmes juridiques nationaux.

Il a affirmé que la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité constitue un outil juridique mondial inédit, favorisant la coopération dans l’enquête, la poursuite et la prévention des crimes numériques.

Pour le Vietnam, cet instrument ouvrira de nouvelles perspectives en matière de partage de données, de preuves électroniques et d’expériences d’enquête, tout en contribuant à harmoniser la législation nationale avec les normes internationales et à bâtir un espace numérique sûr et responsable.

Il a exhorté les nations à accélérer leur adhésion à la Convention et à en intégrer les dispositions dans leurs cadres législatifs nationaux. Le général a également mis en avant la nécessité de resserrer la coopération public-privé, en particulier avec les acteurs clés que sont les entreprises technologiques, les banques et les plateformes numériques, qui détiennent les données essentielles au démantèlement des réseaux de cybercriminalité.

Le Vietnam a appelé à échanger régulièrement les expériences, à transférer les technologies et à former les forces de l’ordre des pays en développement pour améliorer la prévention et la réponse face aux menaces émergentes.

Le général de corps d’armée Pham Thê Tung a par ailleurs recommandé de promouvoir l’éducation et la sensibilisation du public à la sécurité numérique, chaque citoyen devant devenir « le premier rempart » de l’espace en ligne.

Les participants ont convenu que la cybercriminalité, de plus en plus sophistiquée, constitue une menace mondiale croissante, avec des formes variées telles que les escroqueries en ligne, les attaques par rançongiciels, l’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet et les fraudes liées aux cryptomonnaies. Ils ont estimé que la Convention de Hanoï jouerait un rôle clé dans le renforcement de la coopération et des capacités mondiales face à ces menaces transfrontalières.

VNA/CVN