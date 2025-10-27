Le Parc national de Côn Dao relâche 120.000 bébés tortues en mer

En près de six mois de saison de ponte, le Parc national de Côn Dao a relâché en toute sécurité 120.000 bébés tortues marines dans l’océan, après avoir déplacé et protégé environ 1.800 nids.

Photo : VNA/CVN

Depuis avril 2025, les équipes du parc ont transféré les œufs de ces nids vers les zones d’incubation sur les plages de Côn Dao. À ce jour, 1.500 nids ont éclos, tandis que les 300 autres devraient éclore d’ici la fin du mois de décembre.

La saison de reproduction des tortues marines s’étend d’avril à novembre. Côn Dao constitue un principal site de ponte des tortues vertes (Chelonia mydas) au Vietnam, représentant près de 90% du total national. Chaque année, plus de 600 femelles viennent y pondre, permettant le sauvetage et la remise à la mer de plus de 150.000 bébés tortues, avec un taux d’éclosion atteignant 87 %.

En 2024, le parc avait recensé 387 femelles ayant pondu 1.161 nids, soit près de 112.000 œufs. Les autorités prévoient une augmentation du nombre de tortues nichant en 2025.

Depuis de nombreuses années, la protection des tortues marines est l’un des succès emblématiques du Parc national de Côn Dao, mobilisant gardes forestiers, volontaires, entreprises et touristes afin de préserver cette espèce menacée et d’assurer la continuité de son cycle de vie.

VNA/CVN