Glissements de terrain et inondations dans le Centre

Le Centre du Vietnam est confronté à des glissements de terrain et des inondations généralisés après plusieurs jours de pluies torrentielles. Huê, Dà Nang et Quang Ngai figurent parmi les localités les plus touchées.

Les autorités locales ont émis des alertes d’urgence alors que les précipitations continuent de s’intensifier sous l’effet combiné d’une vague d’air froid, de forts vents d’est et d’une zone de convergence tropicale active.

Photo : Vietnam+/CVN

De fortes pluies se sont abattues sur le Centre entre la nuit du 25 et le matin du 26 octobre, provoquant des glissements de terrain qui ont bloqué plusieurs routes principales et isolé les communes montagneuses de Da Nang.

Selon la station hydrométéorologique du Centre, les précipitations dans les zones montagneuses ont atteint des niveaux exceptionnellement élevés, Nam Trà My ayant recensé des dizaines de zones sujettes aux glissements de terrain.

Un important glissement de terrain sur la route intercommunale reliant le siège de la Police de Trà Tâp à l’ancienne commune de Trà Cang a paralysé la circulation locale.

Un autre glissement de terrain de grande ampleur s’est produit sur la route nationale 40B, près de la cascade Thac 5 tâng (Cinq niveaux), provoquant l’effondrement de tonnes de terre et de roches. Les autorités ont exhorté les habitants à éviter les zones touchées jusqu’à ce que les opérations de secours et de déblaiement de la route rétablissent la sécurité routière.

Plus au sud, la route nationale 14E a été paralysée après que de la boue, des pierres et des arbres tombés se sont déposés sur la chaussée dans la commune de Hiêp Duc, malgré les travaux de renforcement effectués en septembre.

Le niveau d’eau des principaux réservoirs hydroélectriques - Sông Tranh 2, Dak Mi 4 et A Vuong - a également augmenté de près de deux mètres en 24 heures, ce qui a nécessité des déversements contrôlés pour garantir la sécurité en aval.

Dans la ville de Huê, de fortes pluies continues, de 30 à 100 mm durant la nuit, ont provoqué une forte érosion le long des zones côtières. Dans la commune de Phu Lôc, de puissantes vagues ont endommagé les digues et les routes du village de Tân An Hai, provoquant l’effondrement d’une section de 30 m de murs en gabions rocheux et créant de profondes cavités le long de la côte.

Le Comité populaire de la ville de Huê a déclaré l’état d’urgence et ordonné des renforts et des évacuations immédiates pour protéger les habitants.

Photo : VNA/CVN

Les prévisions indiquent que les précipitations persisteront jusqu’au 28 octobre, avec des précipitations totales attendues de 200 à 400 mm, et dépassant parfois les 600 mm. Des pluies prolongées augmentent le risque de crues soudaines, d’éboulements et d’inondations urbaines, en particulier dans les zones montagneuses comme A Luoi, Nam Dông, Phong Diên et Phu Lôc.

Dans la province de Quang Ngai, de multiples glissements de terrain le long de l’autoroute Hô Chi Minh ont perturbé la circulation. Le 26 octobre, vers 10h10, un glissement de terrain de 200 mètres cubes s’est produit dans la commune de Dak Pek, bloquant la route. Plus tôt dans la matinée, deux glissements de terrain aux kilomètres 1411+400 et 1411+500 ont provoqué une impasse temporaire pendant près de 20 minutes.

Les équipes locales d’entretien ont partiellement déblayé les débris, rouvrant une voie tout en poursuivant les opérations de nettoyage. Parallèlement, les rivières de Quang Ngai restent sous le niveau d’alerte 1, mais la montée des eaux est surveillée de près.

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), les conditions météorologiques extrêmes actuelles sont dues à la combinaison d’une poussée d’air froid en provenance du nord, de perturbations de vents d’est en altitude et d’une zone de convergence intertropicale active.

Les météorologues affirment que la topographie étroite du Centre, délimitée par les montagnes et la mer, aggrave la situation. L’air humide provenant de la mer est piégé et poussé vers le haut le long des pentes orientales de la cordillère de Truong Son, provoquant d’intenses précipitations orographiques.

La saison des pluies atteignant son pic fin octobre, les experts préviennent que cet épisode de fortes pluies pourrait se poursuivre jusqu’à la fin du mois, augmentant les risques d’inondations, de glissements de terrain et de dommages aux infrastructures.

