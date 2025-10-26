L’élégance tranquille de l’automne hanoïen

À chaque retour de l’automne, Hanoï revêt un manteau doux et romantique, une beauté singulière qui marque durablement quiconque la découvre. Le temps se fait clément, une lumière dorée caresse les avenues ombragées, et les feuilles, portées par la brise, composent un décor paisible et poétique.

Le charme de l’automne hanoïen se lit aussi dans un rythme de vie plus lent : habitants dégustant un café sur le trottoir, étals ambulants hauts en couleur avec les jeunes grains de riz gluant (côm), kakis, bananes, fruits du pancovier (sâu) mûrs - autant de touches qui composent un tableau vibrant. N’est-ce pas cette “saison si particulière” qui a valu à Hanoï d’être classée par le magazine britannique Time Out parmi les plus belles destinations d’automne d’Asie en 2025 ?

Texte et photos : Khanh Hoà - Phuong Nga/VNA/CVN