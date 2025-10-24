Hanoï vise la couverture complète des carrefours en caméras IA d'ici 2026

Dans la matinée du 23 octobre, le Département de la police de la circulation de Hanoï a lancé l’installation d’un système de caméras intégrant l’Intelligence Artificielle (IA) au carrefour Pham Hùng - Khuât Duy Tiên.

Ce réseau, comprenant 1.873 caméras IA, sera mis en service à partir de décembre 2025, visant à moderniser les infrastructures, renforcer la sécurité et réduire les embouteillages dans la capitale.

Selon la Police de la circulation, ces nouvelles caméras, sont dotées de fonctions avancées : elles balayent à 360 degrés, identifient clairement des objets à une distance de 500 à 700 mètres et fonctionnent dans toutes les conditions météorologiques

Le lieutenant-colonel Dao Viêt Long, chef adjoint du Département, a souligné que la mise en service de ce système constituait une étape importante dans la transition numérique de la force policière de la circulation de Hanoï. " Contrairement aux caméras classiques, les caméras IA analysent et traitent directement les images, permettant de détecter rapidement et avec précision les infractions au code de la route ainsi que les situations liées à la sécurité publique", a-t-il indiqué.

Les dispositifs pourront également reconnaître les plaques d’immatriculation, retracer les véhicules impliqués dans des accidents ou des affaires de sécurité, contribuant ainsi à bâtir une ville intelligente, dotée d’un système de circulation moderne et civilisé.

Le capitaine Nguyên Sy Dai, du service de commande du trafic et de régulation des feux, a précisé que les caméras IA seraient capables de mesurer automatiquement le flux de véhicules à chaque carrefour et d’ajuster en temps réel les cycles des feux de signalisation, optimisant ainsi la fluidité du trafic et réduisant le temps d’attente aux feux rouges.

"En plus des 605 caméras déjà installées sur 129 carrefours, nous poursuivrons l’installation de dispositifs IA sur environ 180 nouveaux points. L’objectif est de couvrir l’ensemble des carrefours de la ville d’ici 2026", a-t-il ajouté.

Outre la régulation du trafic, ce projet vise également à sensibiliser les usagers au respect du code de la route.

Selon le Plan directeur approuvé par le Comité populaire de Hanoï, la ville prévoit d’installer plus de 40.000 caméras IA entre 2025 et 2030, dont 16.000 seront spécifiquement dédiées à la gestion du trafic, de l’environnement et de l’ordre urbain

