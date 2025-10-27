Pluies diluviennes au Centre : Huê, Da Nang et Quang Ngai sous des trombes d’eau

En moins de 20 heures, certaines localités du Centre vietnamien ont enregistré jusqu’à 500 mm de pluie. Trois villes et provinces - Huê, Dà Nang et Quang Ngai - subissent des inondations et des glissements de terrain provoquant évacuations massives et fermetures d’écoles.

Depuis le soir du 25 octobre, une dépression tropicale conjuguée à un front froid a déclenché des pluies d’une intensité exceptionnelle sur le Centre du Vietnam.

Selon les données du système de surveillance Vrain, la commune de Thanh Bông (province de Quang Ngai) a reçu 497 mm de pluie en seulement vingt heures, un record. Dans la même province, la majeure partie des zones côtières a connu des précipitations comprises entre 250 et 400 mm.

Les conséquences n’ont pas tardé. Des glissements de terrain ont isolé plusieurs hameaux de la commune montagneuse de Tây Trà Bông, poussant les autorités locales à suspendre les cours le 27 octobre.

"Les autorités ont décidé de suspendre temporairement les cours afin de garantir la sécurité des élèves et des enseignants", a déclaré Bùi Thanh Dung, président du comité populaire communal.

Les écoles ont été invitées à informer immédiatement les familles et à préparer le nettoyage des salles de classe dès que l’eau se retirera. Sur la route nationale 24C, trois glissements majeurs ont enseveli la chaussée sous des centaines de mètres cubes de terre, coupant la circulation et isolant plusieurs hameaux.

Plus à l’ouest, la commune de Dak Plô a procédé à l’évacuation de 26 foyers, soit 116 personnes, menacées par la montée rapide des ruisseaux.

"Nos équipes sont mobilisées jour et nuit dans les zones à risque de crue et de glissement", a précisé Nguyên Van Vinh, président du comité populaire local.

Près de 450 foyers, soit plus de 1.500 habitants, se trouvent actuellement dans des zones temporairement enclavées.

Dà Nang : évacuations massives et routes coupées

À Dà Nang, la pluie n’a pas cessé depuis plusieurs jours. Quatre stations de mesure ont déjà dépassé les 400 mm en vingt heures. Les communes littorales sont les plus touchées, avec des précipitations variant entre 150 et 300 mm.

Les glissements de terrain dans les zones montagneuses de la ville ont contraint les autorités à évacuer des centaines de résidents.

Selon Châu Minh Nghia, président de la commune de Trà Leng, "les pluies torrentielles ont provoqué de graves effondrements, rendant certaines zones totalement inaccessibles".

Cinquante et une familles représentant 163 personnes ont été transférées vers des abris sûrs. La crue soudaine des rivières et les routes effondrées compliquent toutefois les opérations de secours.

La situation n’est guère meilleure dans les districts voisins de Phuoc Thành, Phuoc Hiêp et Nam Trà My, où les pluies ont causé des inondations locales et plusieurs glissements de terrain. À Phuoc Thành, certaines zones sont submergées sous plus d’un demi-mètre d’eau, isolant les villages.

Les autorités locales ont mis en place la stratégie dite des "quatre sur place" : forces, moyens, matériaux et commandement sur place afin de pouvoir réagir immédiatement en cas d’urgence.

Sur la route nationale 14E, deux glissements majeurs, aux kilomètres 66 et 84, bloquent entièrement la circulation. Plusieurs ponts temporaires sur les routes menant aux communes de Lanh Ngoc et Trà Liên ont été submergés.

Les services techniques s’efforcent de rétablir la circulation avant le pic des précipitations prévu pour la nuit du 26 au 27 octobre.

Les prévisions annoncent entre 300 et 500 mm de pluie supplémentaires, localement plus de 600 mm. Les rivières Vu Gia -Thu Bôn, Hàn et Tam Kỳ risquent d’atteindre, voire de dépasser, le niveau d’alerte 2, faisant craindre des inondations urbaines à Thanh Khê, Hai Châu et Hòa Cuong.

Huê : la cité impériale sous les eaux

À Huê, la pluie a atteint 496 mm en vingt heures sur le col de Bach Ma, un niveau rarement observé depuis dix ans. Plus de la moitié des stations de mesure de la ville ont dépassé les 150 mm.

Les rivières Huong et Bô sont sorties de leur lit, inondant les quartiers centraux. L’eau a débordé sur la digue de Dâp Da, submergeant des rues comme Nguyên Huu Canh ou Van Tiên Dung.

Face à cette situation, le Service de l’éducation et de la formation de la ville a ordonné la fermeture de toutes les écoles le 27 octobre. C’est la deuxième suspension des cours en une semaine, après la tempête tropicale Fengshen (tempête n°12).

Dans les zones basses de Phu Hô et Thanh Thuy, l’eau a atteint par endroits 50 centimètres. Des routes ont été barrées par les forces de sécurité, tandis que les habitants mettaient leurs biens à l’abri et déplaçaient leurs véhicules vers des terrains plus élevés.

Les autorités provinciales ont également ordonné l’ouverture contrôlée des barrages-réservoirs, afin de limiter la pression sur les rivières déjà en crue.

Selon les prévisions du Centre national de météorologie et d’hydrologie, les pluies devraient se poursuivre jusqu’au 28 octobre, avec 250 à 500 mm supplémentaires, localement plus de 700 mm. Les spécialistes évoquent une combinaison de vents d’est humides et d’un refroidissement d’air polaire, amplifiée par la barrière orographique de la cordillère de Truong Sơn.

Les autorités appellent à la plus grande vigilance dans l’ensemble du Centre vietnamien. Les provinces de Hà Tinh à Quang Tri, ainsi que l’est des hauts plateaux du Centre, devraient également subir de fortes précipitations, atteignant parfois 250 mm.

Les services de secours restent mobilisés 24 heures sur 24. "Nous devons à tout prix éviter de nouvelles pertes humaines", a souligné un responsable du Comité national de prévention des catastrophes.

