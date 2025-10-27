PIB et IDH : une croissance harmonieuse au Vietnam

La ligne directrice du Parti et de l’État vietnamiens est claire : il ne s’agit pas d’attendre que l’économie progresse pour améliorer l’Indice de développement humain (IDH), ni de sacrifier le progrès et l’équité sociale pour atteindre une croissance du Produit intérieur brut (PIB) à deux chiffres.

Photo: VNA/CVN

Le projet de Rapport politique du Comité central du Parti (XIIIe mandat), qui sera présenté au XIVe Congrès national du Parti, demande que la croissance du PIB aille de pair avec l’amélioration de l’IDH.

Le projet fixe plusieurs objectifs pour la période 2026-2030. En économie : croissance annuelle moyenne du PIB d’au moins 10%; PIB par habitant d’environ 8.500 dollars en 2030. Sur le plan social : IDH visé de 0,78 ; espérance de vie moyenne de 75,5 ans (dont au moins 68 ans en bonne santé) ; réduction annuelle du taux de pauvreté multidimensionnelle de 1% à 1,5%.

L’IDH est un indicateur clé. Il mesure le niveau de développement humain à travers trois dimensions que sont la santé (espérance de vie moyenne), l’éducation (années moyennes et espérées de scolarisation), les revenus (revenu national brut par habitant).

L’indice est noté de 0 à 1. D’après le Rapport sur le développement humain (HDR) 2025 du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), publié le 12 mai 2025, l’IDH du Vietnam a atteint 0,766 en 2023, se classant 93ᵉ sur 193 pays et territoires, soit une hausse de 14 places par rapport à 2022. Entre 1990 et 2023, l’IDH national est passé de 0,499 à 0,766 (+53,5 %).

En parallèle de cette hausse, le taux de pauvreté multidimensionnelle a fortement reculé. Le Vietnam est le premier pays d’Asie à adopter ce standard et figure parmi les 30 premiers au monde dans ce domaine.

Depuis 1993, le pays a actualisé huit fois ses critères de pauvreté, en élargissant progressivement la définition des besoins essentiels. Depuis 2016, la pauvreté multidimensionnelle prend en compte à la fois le revenu et l’accès aux services de base (santé, éducation, logement, eau potable, hygiène, information).

En 1993, le taux de ménages pauvres était de 58,1%. En 2015, il n’était plus que de 9,88%. En 2024, il est tombé à 1,93%, soit environ 600.000 ménages pauvres. Le taux combiné pauvreté et quasi-pauvreté est de 4,06% (en baisse de 1,65% par rapport à 2023). Selon les prévisions gouvernementales, il pourrait descendre à 1,3% en 2025.

L’espérance de vie des Vietnamiens est passée de 38 ans en 1945 à 74,5 ans aujourd’hui. Le pays compte près de 432.000 professionnels de santé, 14 médecins pour 10.000 habitants et 1.645 hôpitaux. Le Vietnam prévoit une couverture sanitaire universelle gratuite d’ici 2030-2035.

À partir de l’année scolaire 2025-2026, la scolarité est gratuite pour tous les élèves (plus de 22 millions d’élèves), de la maternelle jusqu’au lycée public. Les élèves des écoles privées bénéficient d’une aide équivalente au montant des frais de scolarité publics.

Photo : VNA/CVN

Depuis de nombreuses années, au Vietnam, l’augmentation du PIB s’est accompagnée d’une amélioration constante de l’IDH. Cela reflète une orientation politique : le développement national vise avant tout le bien-être et le bonheur du peuple. Le XIIIᵉ Congrès national du Parti a affirmé la devise : "Le peuple sait, le peuple discute, le peuple fait, le peuple contrôle, le peuple supervise et le peuple profite".

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que les programmes d’action doivent être menés de manière rigoureuse et mesurés à leurs résultats concrets. De nouvelles résolutions devront continuer à suivre l’esprit des paroles du Président Hô Chi Minh : "Tous les bénéfices sont pour le peuple. Tous les pouvoirs appartiennent au peuple".

Dans plusieurs pays, la croissance du PIB n’entraîne pas automatiquement une hausse de l’IDH. Lorsque l’économie repose sur une main-d’œuvre peu rémunérée ou l’exploitation intensive des ressources naturelles, les niveaux de vie stagnent, les inégalités augmentent et l’environnement se dégrade. Des choix d’investissement déséquilibrés - par exemple en faveur de grands projets et au détriment des services publics - peuvent aussi limiter l’impact de la croissance sur l’IDH.

Le projet de Rapport politique définit les grandes lignes du modèle de croissance de la nouvelle période : s’appuyer sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique ; faire du secteur privé un moteur essentiel ; mettre en œuvre de manière coordonnée quatre transformations : numérique, verte, énergétique, et de la qualité des ressources humaines ; attirer et valoriser les talents pour développer de nouvelles forces productives.

