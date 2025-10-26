Le Vietnam, sujet de recherche et partenaire intellectuel des vietnamologues

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu dimanche 26 octobre à Hanoi les délégués participant à la 7 e Conférence internationale des études vietnamiennes, soulignant la signification que revêt leur participation à cet événement pour le Vietnam.

La forte participation des universitaires et chercheurs vietnamiens et étrangers a transmis un message important : le Vietnam n’est pas seulement un sujet de recherche, mais est devenu un partenaire intellectuel pour les spécialistes des études vietnamiennes, a-t-il déclaré.

La 7e Conférence internationale sur les études vietnamiennes, intitulée "Vietnam : le développement durable dans la nouvelle ère", ouverte samedi 25 octobre à Hanoi, a rassemblé en présentiel et en ligne près de 1.300 chercheurs vietnamiens et étrangers de plus de 30 pays et territoires.

Le secrétaire général Tô Lâm a indiqué que l’histoire millénaire du Vietnam, marquée par la formation, la défense et le développement, a forgé une identité distinctive et un riche patrimoine culturel, ancrés dans le peuple, guidés par l’humanité et la droiture, et portés par un esprit d’indépendance et d’autonomie.

La culture vietnamienne est à la fois la cristallisation de l’identité nationale et le fruit d’échanges avec l’humanité ; elle constitue le fondement spirituel de la société, une source de soft power et «l’identité de développement» de la nation. Cette vitalité a permis au pays de surmonter les guerres, de se reconstruire après des ravages et d’entrer dans une nouvelle ère de développement serein, a-t-il souligné.

Il a rappelé deux étapes historiques marquant un tournant dans le parcours de la nation. La première fut la fondation du Parti communiste du Vietnam en 1930, qui conduisit le peuple vietnamien à l’indépendance et à la réunification nationale, ouvrant la voie à un développement socialiste. La seconde fut la politique de Renouveau (Dôi moi), une décision stratégique qui marqua une percée décisive, transformant le Vietnam en une économie dynamique et profondément intégrée participant activement aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Trois piliers de développement du Vietnam

S’appuyant sur le thème de la conférence, le chef du Parti a souligné que la stratégie de développement du Vietnam reposait sur trois piliers étroitement liés.

Le premier objectif est la réforme institutionnelle et de gouvernance : bâtir un système moderne, transparent, efficace et intègre, garantissant l’autonomie stratégique et l’efficacité, et bâtir un État de droit socialiste « du peuple, par le peuple et pour le peuple », ainsi qu’un gouvernement facilitateur et axé sur le développement.

Le deuxième objectif est le développement humain global. Le leader du Parti a affirmé que la ressource la plus précieuse du Vietnam réside dans ses 106 millions d’habitants : travailleurs, créatifs, patriotes, solidaires, avides d’apprendre et résilients face aux difficultés.

Le troisième objectif est le développement d’une économie verte, circulaire, fondée sur la connaissance et numérique, liée à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique. Il a souligné que le développement durable ne doit pas être envisagé uniquement sous l’angle économique ou environnemental, mais aussi comme une question de culture, de société, d’humanité et d’éthique.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué l’engagement profond des universitaires et des scientifiques sur les questions structurelles et stratégiques concernant l’avenir du pays. Il a affirmé que, lors de l’élaboration des orientations et des politiques de développement national, le Parti et l’État sont toujours à l’écoute des avis scientifiques indépendants, rigoureux et bien intentionnés.

Il a réaffirmé l’aspiration claire et constante du Vietnam à devenir une nation développée, à revenu élevé et orientée vers le socialisme d’ici le milieu du XXIe siècle. Il a souligné qu’il s’agissait à la fois d’un engagement envers le peuple vietnamien et les générations futures, et d’un engagement envers ses amis internationaux : le Vietnam cherche à progresser par le savoir, l’innovation et la coopération, fondés sur l’égalité et le respect mutuel, contribuant ainsi au progrès mondial et à la prospérité partagée.

Le leader du Parti a souligné qu’alors que la nation entre dans une nouvelle phase de développement avec une pensée renouvelée, ses valeurs fondamentales demeurent inchangées.

Premièrement, l’indépendance nationale, la souveraineté et l’intégrité territoriale sont sacrées et inviolables. Deuxièmement, le bonheur du peuple, toute politique doit viser à améliorer la qualité de vie de la population. Troisièmement, la force du Vietnam réside avant tout dans sa grande union nationale, a-t-il indiqué.

Dans la nouvelle étape de développement, la grande union nationale devait être élargie pour inclure les intellectuels vietnamiens et étrangers, le monde des affaires, les artistes, les jeunes, les femmes, les minorités ethniques, les communautés religieuses, les Vietnamiens d’outre-mer et les amis internationaux qui partagent la bonne volonté et le respect mutuel pour le Vietnam, a-t-il ajouté.

Il a exprimé sa gratitude à la communauté des chercheurs en études vietnamiennes pour leur dévouement de longue date et a encouragé la poursuite de la coopération, non seulement par le biais de sentiments, mais aussi par le biais de connaissances scientifiques, d’analyses politiques fondées sur des données probantes et de recommandations concrètes et pratiques. Il a exprimé l’espoir que les recherches futures sur le Vietnam se concentreront de plus en plus sur les questions contemporaines urgentes.

Le leader du Parti a convenu que la Conférence internationale sur les études vietnamiennes devrait se tenir plus fréquemment, tant au Vietnam qu’à l’étranger, et a annoncé le projet de créer un Fonds vietnamien plus tard dans l’année. Il a invité les chercheurs, doctorants et scientifiques internationaux à se rendre plus souvent au Vietnam, à y séjourner plus longtemps, à travailler sur un pied d’égalité avec leurs collègues vietnamiens et à écouter les voix des citoyens et des communautés locales, plutôt que de considérer le Vietnam uniquement à travers des statistiques agrégées.

Il a affirmé que le Vietnam accordait toujours une grande importance au dialogue, au respect du droit international et à la promotion d’un multilatéralisme efficace et équitable, visant à construire un Vietnam indépendant, autonome, innovant, en pleine croissance et en développement durable dans la nouvelle ère.

Lors de la réception, d’éminents scientifiques ont remercié le secrétaire général Tô Lâm pour son attention et son soutien, ainsi que pour les dirigeants du Parti et de l’État, au réseau mondial d’experts en études vietnamiennes.

Ils ont exprimé leur admiration pour le développement dynamique du Vietnam, ainsi que pour la vision et la direction clairvoyante du Parti, convenant que les politiques activement mises en œuvre bénéficient d’un large consensus du public.

Dans une atmosphère ouverte et constructive, les délégués ont formulé des recommandations pour une mise en pratique rapide des résolutions récemment adoptées par le Parti. Ils ont exprimé leur confiance que sous la direction du Parti et de l’État, et avec l’unité et la détermination du peuple vietnamien, le pays atteindra bientôt ses objectifs de développement global.

