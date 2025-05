Poisson mijoté aux bananes vertes

Plat emblématique des campagnes septentrionales, le poisson mijoté aux bananes vertes révèle une subtile alchimie de textures et de saveurs. La chair délicate du poisson, s’imprègne de la douceur légèrement astringente des bananes vertes encore fermes. La poitrine de porc, fondante et savoureuse, apporte une profondeur gustative indéniable, tandis que le parfum enivrant d’un caramel salé, subtilement épicé, vient sublimer l’ensemble. Ce plat est idéalement savouré avec la douce chaleur d’un bol de riz.

>> Poulet au caramel

>> Poissons à la sauce aigre-douce pimentée

>> Travers de porc à l’ail

Pour 3 personnes

Préparation : 40 minutes

Cuisson : 1 heure

Ingrédients

- Environ 800 g de carpe ou poisson-chat

- 4 bananes vertes

- 300 g de poitrine de porc

- 2 échalotes

- 1 morceau de galanga (20 g environ)

- 1 morceau de gingembre (20 g environ)

- 1 petit morceau de curcuma frais

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) de nuoc mam (saumure de poisson)

- 1/2 c.à.s de sauce soja

- 1 c.à.s de sauce pimentée

- 1 c.à.s de glutamate (facultatif)

- 1 c.à.s de sel

- 1/2 c.à.s de poivre moulu

- 2 à 3 piments

Préparation

* Poisson

- Écaillez et nettoyez soigneusement le poisson, en enlevant la fine membrane noire à l’intérieur du ventre. Frottez-le avec du gros sel, rincez abondamment et laissez égoutter.

- Coupez le poisson en tronçons d’environ un doigt d’épaisseur : cela permettra une cuisson homogène sans qu’il se défasse. Assaisonnez avec 1 c.à.s de nuoc mam et un peu de poivre moulu pour le raffermir et bien l’imprégner.

* Ingrédients

- Frottez la poitrine de porc avec du gros sel, rincez puis découpez en morceaux carrés.

- Pelez les bananes, coupez les extrémités, puis plongez-les dans un bol d’eau salée pour enlever l’amertume et éviter qu’elles noircissent. Coupez ensuite les bananes en tronçons biseautés de 2 cm d’épaisseur et remettez-les dans l’eau salée. Avant de les cuire, rincez pour retirer l’excès de sel.

- Écrasez l’échalote, le gingembre, le curcuma. Coupez le galanga en fines tranches. Écrasez légèrement les piments.

- Dans une cocotte, disposez au fond les tranches de galanga, l’échalote, les piments, une couche de porc et de banane, puis ajoutez le poisson. Terminez par une autre couche de banane et de porc.

* Caramel

Dans une petite casserole, faites fondre 1 c.à.s de sucre avec 1 c.à.s d’huile à feu doux. Remuez jusqu’à obtenir une couleur dorée claire. Ajoutez 1 cuillère de nuoc mam et 1 cuillère d’eau bouillante. Mélangez pour bien dissoudre le caramel, puis versez-le dans la cocotte sur le poisson.

Cuisson

- Placez la cocotte sur le feu, ajoutez 1 c.à.s de nuoc mam, 1/2 c.à.s de sauce soja, 1 c.à.s de sauce pimentée, 1 c.à.s de glutamate, 1/2 c.à.s de sel en poudre et 1/2 c.à.s de poivre moulu.

- Couvrez d’eau bouillante jusqu’à hauteur du poisson. Portez à ébullition et laissez à feu vif pendant 5 à 7 minutes pour raffermir les morceaux, puis baissez le feu, couvrez et laissez mijoter doucement pendant environ 1 heure.

- Pendant la cuisson, ajustez l’assaisonnement selon votre goût. Plus le poisson cuit longtemps à feu doux, plus il s’imprègne des saveurs et devient fondant. Les arêtes deviennent tendres, et les bananes apportent 1 texture douce et savoureuse.

- En fin de cuisson, augmentez légèrement le feu pendant 2 minutes pour faire réduire la sauce, la rendre plus brillante et permettre aux morceaux de poisson de se raffermir légèrement. Pour un aspect encore plus appétissant, vous pouvez verser un filet d’huile sur le dessus juste avant de servir.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN