Vietnam - Pérou : exploiter les opportunités du CPTPP pour stimuler le commerce

Le Vietnam et le Pérou exploiteront pleinement les avantages de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) afin de stimuler leurs échanges commerciaux bilatéraux.

L’accord a été conclu lors de la troisième session du Comité intergouvernemental Vietnam - Pérou, qui s’est tenue en ligne le 27 mars, sous la coprésidence de la vice-ministre vietnamienne de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, et du vice-ministre péruvien des Affaires étrangères, Luis Enrique Chávez Basagoitia.

S’exprimant lors de la séance, Mme Thang a souligné que, dans un contexte d’incertitude économique mondiale, le renforcement des relations bilatérales et de la coopération au sein de cadres multilatéraux est crucial pour la reprise économique mondiale.

Le Vietnam considère le Pérou comme un partenaire important en Amérique latine et est prêt à collaborer étroitement avec ce pays latino-américain pour renforcer les chaînes d’approvisionnement et relancer les échanges commerciaux, a-t-elle affirmé.

La vice-ministre a également suggéré que les deux parties renforcent leur soutien au monde des affaires par le biais d’activités telles que la diffusion d’informations sur les marchés, l’organisation de programmes de promotion du commerce et de l’investissement, et la facilitation des relations commerciales directes et en ligne afin de renforcer efficacement la coopération économique.

Partageant le même point de vue, M. Chavez Basagoitia a affirmé que la coopération entre le Vietnam et le Pérou continuait de se renforcer grâce à leur participation à des mécanismes d’intégration régionale et mondiale tels que la Coopération Asie-Pacifique (APEC), l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), le Forum pour la coopération Asie de l'Est-Amérique latine (FEALAC) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP).

Ces mécanismes jouent un rôle crucial dans le développement des échanges de biens, de services et d’investissements entre les deux pays, a-t-il souligné.

Les deux parties ont convenu de privilégier les mesures visant à stimuler les échanges commerciaux en tirant parti des avantages de l’accord CPTPP, en diversifiant les structures d’import-export et en promouvant l’exportation de produits clés des deux parties, notamment les produits agricoles.

Mesures spécifiques

Au cours de la session, les deux parties ont également mené des discussions approfondies sur des mesures spécifiques visant à renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Elles ont salué l’évolution positive des relations commerciales bilatérales, malgré les incertitudes du contexte économique et politique mondial.

En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays ont atteint 517,57 millions de dollars, soit une augmentation de 6,5% par rapport à 2023. Le Pérou demeure le sixième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

En ce qui concerne la coopération en matière d’investissement, les deux parties ont échangé des informations sur plusieurs projets potentiels et ont souligné le rôle du projet de télécommunications Bitel, une marque du groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel), qui opère efficacement au Pérou.

Mme Thang a exprimé le souhait du Vietnam que le gouvernement péruvien continue de faciliter l’accès des investisseurs vietnamiens opérant ou prévoyant de lancer des projets au Pérou.

Au-delà de la coopération économique, les deux parties ont également discuté des opportunités de coopération dans les domaines de l’agriculture, du tourisme et des cadres multilatéraux.

En matière d’agriculture, les deux parties ont convenu de renforcer l’échange d’informations, de politiques et de réglementations juridiques afin de promouvoir le commerce des produits agricoles frais et d’accélérer l’accès au marché.

En matière de tourisme, la partie péruvienne a exprimé un intérêt particulier pour le modèle de développement touristique durable du Vietnam, et plus particulièrement pour le projet "Hôi An - Une destination verte". Elle considère ce projet comme une initiative exemplaire qui pourrait servir de modèle pour le développement d’un tourisme communautaire et durable au Pérou.

