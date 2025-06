Crevettes au jus de coco

Incontournables de la cuisine vietnamienne, les crevettes au jus de coco ( tôm rim nuoc dua ) sont un véritable classique familial, directement issu du Sud. Ce plat réconfortant doit sa renommée à l’harmonie de ses ingrédients principaux : le jus de coco, l’échalote, l’ail et le nuoc mam (saumure de poisson), promettant une expérience gustative authentique et mémorable.

>> Travers de porc à l’ail

>> Poisson mijoté aux bananes vertes

>> Porc rôti croustillant à l’air-fryer

Pour 4 personnes

Préparation : 30 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

- 800 g de crevettes

- 125 ml de jus de coco (ou de lait de coco)

- 4 gousses d’ail

- 2 échalotes

- 2 cuillères à soupe (c.à.s) d’huile

- 1 cuillère à soupe de sel

- 1 c.à.s de nuoc mam

- 1 c.à.s de sucre

- Poivre moulu

- 1 piment rouge (facultatif)

Préparation

- Laver soigneusement les crevettes, puis selon les goûts : retirer ou non les têtes, les queues et la carapace. On peut aussi les laisser entières pour plus de saveur. Réserver.

- Peler et hacher finement l’ail et les échalotes.

Cuisson

- Dans une poêle, faire chauffer l’huile à feu vif. Faire revenir l’ail et les échalotes pendant environ 30 secondes, puis ajouter les crevettes. Mélanger et faire sauter jusqu’à ce qu’elles se rétractent, environ 5 minutes.

- Verser le jus de coco (ou, selon le goût, du lait de coco très dilué), puis ajouter le sel, le nuoc mam et le sucre. Cuire encore 5 minutes.

- À ce moment-là, on peut ajouter les têtes mises de côté pour enrichir la sauce. Laisser réduire la sauce à feu moyen pendant 5 à 10 minutes jusqu’à légère caramélisation, puis retirer les têtes.

- Bien enrober les crevettes avec la sauce. Poivrer selon le goût.

- On peut ajouter du piment finement ciselé et/ou de la coriandre, selon les préférences.

- Servir bien chaud avec du riz blanc parfumé.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/