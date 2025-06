Le Premier ministre rencontre la présidente du Pérou à Nice

Le Premier ministre a affirmé l’importance que le Vietnam accorde à ses relations avec le Pérou et a exprimé le souhait de les renforcer. Il a transmis les salutations et les invitations des hauts dirigeants vietnamiens à la présidente et aux autres dirigeants péruviens pour des visites au Vietnam.

Les deux dirigeants se sont félicités du renforcement de la confiance politique et des échanges de délégations de haut niveau, notamment à travers la visite d'État du président Luong Cuong au Pérou en novembre 2024.

La présidente Dina Boluarte a salué cette visite, marquant la participation vietnamienne à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC. Elle a exprimé le souhait de visiter prochainement le Vietnam et a affirmé sa volonté de concrétiser les résultats de la visite du président Luong Cuong au Pérou afin de renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans le commerce et l’investissement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé le Pérou à faciliter les activités des entreprises vietnamiennes, et a suggéré d’élargir la coopération à des domaines comme l’agriculture, l’énergie et l’exploitation minière.

La présidente péruvienne a souligné que le Vietnam est un partenaire important de son pays en Asie du Sud-Est. Elle a salué la contribution de Viettel via le projet Bitel, et encouragé la poursuite de ses investissements. Elle a également proposé d’exploiter efficacement l’accord de partenariat transpacifique global et progressiste CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership).

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination dans les forums multilatéraux, de promouvoir le respect du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi que la coopération Sud-Sud et le soutien mutuel pour les candidatures de chacune à des postes importants au sein d’organisations internationales.

