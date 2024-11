Cultiver les relations de solidarité et de responsabilité face aux enjeux mondiaux

Le président de la République, Luong Cuong, à la tête d’une haute délégation vietnamienne, a regagné lundi matin 18 novembre Hanoi, achevant avec succès ses visites officielles au Chili et au Pérou, et sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2024.

>> APEC 2024 : le président Luong Cuong a rencontré le PM japonais

>> Le Vietnam continuera de contribuer activement à l'APEC

>> Les visites officielles du président de l'État au Chili et au Pérou couronnées de succès

Lors de leurs entretiens et rencontres au Chili et au Pérou, les dirigeants des trois pays ont tous souhaité continuer à cultiver et à promouvoir les traditions de solidarité et d’amitié pour s’orienter vers un avenir de coopération plus efficace, plus substantielle et plus profonde dans tous les domaines.

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa tournée, de nombreux documents importants ont été signés, tels que la Déclaration conjointe Vietnam - Chili, la Déclaration conjointe sur le renforcement des relations bilatérales Vietnam - Pérou et une dizaine de documents de coopération dans divers domaines de la défense, de l’agriculture, de la culture et de la promotion commerciale, créant ainsi une base pour approfondir le partenariat global Vietnam - Chili et des relations de coopération multiforme Vietnam - Pérou.

La présidente pérouvienne Dina Boluarte a remis l’Ordre du Soleil du Pérou, la plus haute distinction honorifique du Pérou, au président Luong Cuong comme symbole des avancées positives dans les relations entre les deux pays. Le maire de Lima, Rafael Lopez, a remis au président Luong Cuong la clé symbolique de la capitale et le titre d’invité d’honneur. Le Congrès péruvien a décerné au président Luong Cuong, la Grand-Croix de l’Ordre d’honneur, la plus noble distinction décernée par l’organe législatif péruvien aux dirigeants étrangers.

Ces visites au Chili et au Pérou ont envoyé un message important à la communauté internationale, en particulier aux pays d’Amérique latine et des Caraïbes, sur la politique étrangère cohérente du Vietnam visant à favoriser les liens avec les pays amis traditionnels, dont le Chili et le Pérou, a déclaré le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son.

Elles ont ouvert de nombreuses opportunités de coopération entre le Vietnam, le Chili et le Pérou dans de nombreux domaines traditionnels tels que l’agriculture, la sécurité et la défense, l’éducation, le tourisme et d’expansion dans d’autres domaines nouveaux à grand potentiel tels que l’innovation et la transition verte, la transformation numérique, la réponse au changement climatique, l’énergie, le pétrole et le gaz et les télécommunications, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Le Sommet des dirigeants économiques de l’APEC 2024 sur le thème "Autonomisation, inclusion, Croissance" a affirmé la détermination à réaliser la Vision Putrajaya 2040 sur une communauté Asie-Pacifique ouverte, dynamique, résiliente et pacifique, garantissant que tous peuvent participer et bénéficier d'une croissance économique durable et inclusive.

Le président Luong Cuong a participé à toutes les activités des dirigeants de l’APEC, notamment le 31e sommet des dirigeants économiques de l’APEC, le sommet des affaires de l’APEC 2024, le dialogue entre les dirigeants économiques de l’APEC avec les invités, et le dialogue entre les dirigeants économiques de l’APEC et le Conseil consultatif des gens d’affaires de l’APEC, et a également eu une série de rencontres bilatérales.

Il a formulé de nombreuses propositions stratégiques et révolutionnaires pour promouvoir davantage le rôle et la position de l'APEC dans la coopération et l'intégration économiques internationales et répondre aux défis auxquels est confrontée la communauté internationale en général et la région Asie-Pacifique en particulier.

Afin renforcer le rôle de l’APEC et d’amplifier ses contributions, le président Luong Cuong a proposé les lignes d’action suivantes : continuer à faire progresser la libéralisation du commerce et des investissements et renforcer le système commercial multilatéral fondé sur des règles, accélérer les programmes et initiatives de coopération visant une croissance et une technologie inclusives, et améliorer continuellement les institutions et la gouvernance mondiales.

Les discours du président ont, une fois de plus, transmis un message fort sur un Vietnam entrant dans une nouvelle ère, l’ère d’ascension nationale, un Vietnam dynamique et innovant et devenu une destination de premier plan pour les investisseurs internationaux.

La participation du président vietnamien à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC a continué d’affirmer les contributions positives et responsables du Vietnam à la résolution des problèmes régionaux et mondiaux, notamment à l’accélération du processus d’intégration économique internationale, à la création d’une nouvelle dynamique pour la croissance régionale.

VNA/CVN