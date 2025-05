Du grill au bouillon, TasteAtlas fait honneur à deux plats de calamars vietnamiens

Photo : TasteAtlas/CVN

Classé 20e, avec une note de 4,1/5 étoiles, le muc môt nang (calamar séché au soleil) est une spécialité de la ville balnéaire de Phan Thiêt (Centre). Ce plat est composé de calamars frais séchés au soleil pendant une seule journée, puis grillés sur des charbons ardents.

Une cuisson au gril appropriée est essentielle : si la chaleur est trop intense, le calamar sera trop cuit, dur à l’éxtérieur, mais signant à l’intérieur, indique-t-il, ajoutant que pendant la cuisson, le calamar jaunit et développe un arôme unique.

Au moment de servir, le calamar séché et grillé est effiloché et généralement accompagné d’une sauce de poisson pimentée pour y tremper les morceaux. Le site web culinaire recommande également aux gourmets d’accompagner ce plat d’une bière fraîche.

Le bun mam, ou soupe de nouilles au poisson fermenté, de la province de Soc Trang, dans le delta du Mékong, arrive en 26e position. Un bol de bun mam est servi avec des herbes fraîches et une sauce chili.

Ce plat est agrémenté d’un bouillon de poisson fermenté et comprend des vermicelles, des calamars, des crevettes, du poisson-chat, des croquettes de poisson, de la poitrine de porc rôtie et des tranches d’aubergine.

Ce plat se distingue par son arôme et les herbes qui l’accompagnent, comme la renouée amère, la fleur de bananier et le mimosa d’eau. Des quartiers de citron vert et du piment sont souvent ajoutés pour équilibrer le piquant du bouillon.

Le classement 2025 des plats de calamars a été publié le 20 avril et basé sur 814.896 évaluations d’utilisateurs, dont 531.675 validées.

Le fritto misto italien, un mélange de fruits de mer frits, notamment de calamars et de petits poissons, a remporté la première place. Il était suivi par le ceviche mixte péruvien, qui associe poisson, calamars, crevettes et poulpe, et par le kalamar tava turc, composé d’anneaux de calamars trempés dans du lait, panés et frits jusqu’à ce qu’ils soient croustillants.

VNA/CVN