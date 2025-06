Festin de saveurs dans la zone touristique de Van Thanh

À travers un menu estival exceptionnel, riche en couleurs, textures et senteurs, les convives sont invités à découvrir une cuisine à la fois authentique, rustique et créative.

Plus qu’un simple repas, il s’agit d’une immersion dans les traditions culinaires des peuples montagnards, d’un hommage vibrant à la nature luxuriante, à l’ingéniosité des cuisiniers et à la richesse encore méconnue de la gastronomie forestière vietnamienne.

Salade aux feuilles sauvages

Photo : Saigontourist/CVN

Les Vietnamiens ont l’art de transformer plantes, herbes et fruits en salades inventives, mais le goi la (salade aux feuilles sauvages) demeure unique en son genre. Ce plat originaire du Tây Nguyên se déguste différemment : ici, pas de mélange préalable. Le convive choisit une grande feuille, la façonne en cornet et y glisse une sélection de feuilles aromatiques - parfois plus de trente variétés - accompagnées de crevettes, de poisson bouilli mélangé au galanga, de poitrine de porc en fines lamelles, ainsi que de condiments comme le poivre de forêt, le sel en grains et le piment vert.

Une cuillère de sauce chaude à base de bouillon d’arêtes et de riz fermenté vient parfaire la bouchée, que l’on savoure entière. Les saveurs se révèlent en cascade : d’abord l’amertume discrète de certaines feuilles, puis l’acidité du manguier ou du canardier, suivie du parfum herbacé du périlla, du basilic sauvage ou de la ciboule. Le tout se mêle à la douceur de la viande et à l’onctuosité de la sauce.

Le piment explose en bouche sans agresser, équilibré par l’astringence végétale.

Viande de sanglier grillé

Autre perle du Tây Nguyên mise à l’honneur à Van Thanh, la viande de sanglier grillé surprend par sa simplicité raffinée. Seules les meilleures tranches de poitrine sont utilisées, marinées avec du sel pilé et du mac khén, puis grillées lentement entre des baguettes de bambou au-dessus de braises ardentes. La cuisson maîtrisée donne à la couenne un croustillant irrésistible, tandis que la viande reste juteuse.

Mais le secret de ce plat réside dans l’association avec une herbe rare : la feuille Blu Kit dite “cuisse de grenouille”, originaire du mont Ngoc Linh. Cette plante sauvage, à la texture tendre et au goût acidulé et légèrement âpre, accompagne parfaitement la viande. Une pincée de sel au piment vert et de poivre de forêt relève l’ensemble. En bouche, c’est une explosion de rusticité maîtrisée et de fraîcheur herbacée. Cette plante, encore introuvable ailleurs, reste peu documentée et difficile à transporter, ce qui ajoute au mystère et à la valeur de ce mets.

Tendon d’autruche mijoté au ginseng

Pour ceux qui recherchent une cuisine à la fois nourrissante et subtile, le tendon d’autruche mijoté au hông dang sâm (Codonopsis pilosula) est incontournable. Ce plat de montagne est un concentré de bienfaits : riche en protéines, acides aminés et oligo-éléments, il favorise la circulation sanguine, renforce l’immunité et soutient la fonction digestive.

Photo : Saigontourist/CVN

Le tendon, partie rare de l’autruche, est longuement mijoté pour lui donner une consistance tendre mais légèrement croquante. Le ginseng de Ngoc Linh, plus accessible que le panax ginseng mais aux propriétés similaires, confère au bouillon une saveur douce et tonique, sans l’amertume parfois rebutante du ginseng classique. Le résultat est une soupe à la fois légère et revigorante, idéale pour les journées estivales.

Boisson de “kiwi des bois”

Le tung tu, fruit sauvage surnommé “kiwi des bois”, pousse abondamment dans les montagnes du Tây Nguyên. Doux, juteux et légèrement acidulé, il est récolté à maturité puis laissé à fermenter naturellement avec du sucre. Cette fermentation artisanale développe des arômes complexes tout en générant des probiotiques bénéfiques pour la digestion.

Le jus obtenu est ensuite agrémenté de citron vert et de menthe pour créer une boisson désaltérante qui évoque un mojito forestier. La première gorgée surprend par sa fraîcheur mentholée, mais c’est la douceur persistante du tung tu fermenté qui en fait toute l’originalité. Délicate, féminine, cette boisson séduit par son raffinement discret et son caractère unique.

Fruits sauvages fermentés

Enfin, les amateurs de sensations fortes trouveront leur bonheur dans la boisson à base de ngu vi tu (Schisandra chinensis), une baie connue pour ses cinq saveurs (sucrée, acide, amère, piquante, salée). Fermentée, elle révèle une amertume puissante, presque médicinale. Pour équilibrer cette intensité, elle est associée à du raisin sauvage également fermenté, dont la douceur fruitée adoucit le breuvage.

Le résultat est un élixir boisé, masculin, complexe, à savourer lentement. Son goût audacieux, très différent des boissons modernes sucrées, s’adresse aux palais curieux et affirmés.

À travers ce menu estival, la zone touristique de Van Thanh ne se contente pas de proposer un repas : elle invite à une immersion dans l’âme du Tây Nguyên. Chaque plat est un fragment de montagne, chaque feuille une histoire, chaque condiment une note oubliée d’un terroir lointain. Même au cœur de la ville, les convives peuvent vivre une aventure gastronomique complète, mêlant mémoire culturelle, santé naturelle et plaisirs sensoriels.

Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN