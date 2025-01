Le trésor inestimable d’un Hongkongais passionné par l’histoire du Parti communiste du Vietnam

Bien qu’âgé de plus de 80 ans, Li Minghan, résident de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), peut encore passer des heures à parler avec passion des recherches auxquelles il a consacré tant d’efforts. Ses travaux portent principalement sur la vie et la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh, notamment sur son rôle dans la présidence du congrès pour la fondation du Parti communiste du Vietnam en 1930.

Né en 1945 à Wuhan, en Chine, Li Minghan a été très tôt imprégné des récits sur la bravoure et la ténacité du peuple vietnamien dans sa lutte pour l’indépendance nationale sous la direction éclairée du Président Hô Chi Minh. Admiratif de cette lutte, il a pris la résolution d’apprendre le vietnamien. En 1965, il a réussi le concours d’entrée à la Faculté de vietnamien de l'Institut des langues étrangères de Pékin (aujourd’hui Université des Langues étrangères de Pékin) et obtenu son diplôme après quatre années d’études. C’est au cours de ces années universitaires qu’il a fait la rencontre de son épouse, Feng Lijuan, une amie de promotion également inscrite en vietnamien.

Feng Lijuan, née en 1946 à Canton, dans la province chinoise du Guangdong, a grandi avec les récits de son père, Feng Hong, un chef cuisinier renommé. Ce dernier lui parlait souvent avec émotion de sa rencontre avec le Président Hô Chi Minh en mai 1960. À cette époque, le Premier ministre chinois Zhou Enlai, lors d’une visite au Vietnam, organisa un banquet en l’honneur du Président Hô Chi Minh à l’ambassade de Chine à Hanoï, et Feng Hong fut choisi comme chef cuisinier pour cet événement. Ce fut une expérience marquante pour lui : non seulement il eut l’honneur de rencontrer le Président Hô Chi Minh, mais il fut également touché par l’attention et les paroles chaleureuses que ce dernier lui adressa en cantonais.

Profond respect et admiration pour le Président Hô Chi Minh

Après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1969, Li Minghan a consacré une grande partie de son temps et de ses ressources à la collecte et à l’achat de livres et de journaux relatifs à la carrière révolutionnaire du Président Hô Chi Minh et à l’histoire du Parti communiste du Vietnam (PCV), afin d’approfondir ses recherches.

Il a expliqué que cette quête incessante était motivée par son amour, son profond respect et son admiration pour le Président Hô Chi Minh, considéré comme le père de la nation vietnamienne et un grand ami du peuple chinois. Bien qu’affaibli par l’âge et la santé, Li Minghan continue à suivre de près l’évolution politique, économique et sociale du Vietnam. À l’occasion des grandes célébrations au Vietnam et en Chine, il compose régulièrement des poèmes louant l’amitié historique entre les deux nations, qu’il partage avec ses proches et amis.

Dans un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Li Minghan a fièrement confié avoir réuni une documentation complète sur tous les lieux et étapes du voyage du Président Hô Chi Minh à travers le monde dans sa quête de libération nationale, entre 1911 et 1941. Il a également entrepris des recherches approfondies sur les multiples pseudonymes utilisés par Hô Chi Minh durant ses années de militantisme révolutionnaire. Plus récemment, il a contribué en tant que conseiller historique au projet de film Nguyễn Ái Quốc à Hong Kong, consacré à la période où le leader vietnamien séjourna dans cette ville.

Li Minghan a confié que les résultats de ses décennies de collecte de documents et de recherches sur le Président Hô Chi Minh et le PCV resteraient son bien le plus précieux et sa plus grande fierté.

